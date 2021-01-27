近日有民眾發現賣場竟有販售一款「兒童小沙發」，優惠價格讓他直呼「不入手太可惜！」(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）不僅品項眾多，還時常引進知名品牌，用更優惠的價錢販售，深受消費者喜愛。近日有民眾發現賣場竟有販售一款「兒童小沙發」，優惠價格竟便宜官網訂價1131元，讓他直呼「不入手太可惜！」再加上商品可愛的外觀，更讓網友暴動。不過也有人提出不同看法，要大家先不要衝動。

一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張有可愛兔子造型的小沙發表示，「這價格太優惠了不入手太可惜。」貼文馬上引起網友熱議，眾人直呼「好可愛」、「價格好優惠」、「在專櫃買了想哭」、「也太便宜了吧！」

據了解，這是一款由知名品牌打造的兒童沙發，可愛外型吸引不少人購買。但網友比對官網上同一款商品要價3990元，而好市多則販售2895元，便宜了1131元，許多人認為相當划算。網友表示，「這個店面賣3500還死不打折」、「官網3990，好市多有便宜很多」。

不過，也有人抱持不同看法指出，該商品跟門市相比後，的確「比較便宜」，但它本身售價就不太便宜。另一個實際的看法則是，雖然這款兒童沙發外型可愛，但小朋友一下就長大了，恐用不久，尤其愛動的小孩根本坐不住，這也要考慮在內。網友表示，「可愛不實用」、「很可愛，但用不久」、「蠻不錯用的，但五歲後可能坐不下」、「很快，屁股就塞不下了」。

(中時新聞網)