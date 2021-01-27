無雲又無月的夜晚，我們就能看到幽黑的夜空，那麼夜空到底有多黑？這聽起來簡單的問題，卻連天文學家也並不知道。所幸NASA的冥王星探測船已經離太陽相當遙遠，能夠有效的探測宇宙的背景色，這才發現宇宙沒有想像的那麼黑暗。

宇宙今日(Universe Today)報導，「宇宙為什麼是黑暗的?」這是著名的「奧伯斯悖論」(Olbers' Paradox)，由德國天文學家海因里希‧奧伯斯(Heinrich Olbers)於1823年提出，他提了一個大哉問「如果夜空裡有無數的滿天星斗，那麼理論上夜空應該被遙遠的星光給填滿才對」，因此叫「黑夜悖論」。

關於這個問題的答案，要一直到20世紀初期，哈伯發現宇宙正在膨脹才能回答，原來宇宙持續在擴張著，因此最遙遠的星光，永遠都到不了地球，於是宇宙是黑暗的。

科學家將宇宙的黑暗程度設計成「宇宙光學背景」這個專有名詞，它是宇宙中所有恆星、星系發出的綜合光度總合。像它的表親「宇宙微波背景」一樣，都是重要的宇宙學數值，因為它將能告訴我們有關宇宙的內容。

美國馬里蘭州巴爾的摩市-太空望遠鏡科學研究所的天文學家，馬克·波斯特曼（Marc Postman）說：「宇宙的黑暗程度，將能回答我們現在的宇宙裡，有多少個星系？以及還剩下多少星際物質？」

不幸的是，測量宇宙光學背景，並不像拍攝太空照片那樣簡單，由於地球上都有光污染(光害愈來愈嚴重)，在地球上的望遠鏡要拍攝太空有多黑是不現實的。但我們也無法委託哈伯太空望遠鏡，因為那架望遠鏡太靠近地球，同樣會被地球的散射光所影響。事實上，整個太陽系中還有大量的微小冰粒，會反射太陽的光，我們在地球上看看到一種稱為「黃道光」的現象，就是太陽系裡小冰粒反射太陽的光造成的。

但是，幾年前完成冥王星探測任務，又在2019年飛掠柯伊伯帶天體「天邊」(Arrokoth)舊稱「終極遠境」(Ultima Thule），它仍然運作良好，而且距離太陽足夠遠，因此無需考慮太陽光與黃道光的影響，由它來測量宇宙的背景光最為合適。

結果發現，宇宙比想像的要亮一些，是預期亮度的兩倍。

為了獲得這個數字，研究小組首先減去了一些已知的背景光，例如我們銀河系裡的光，與一些星際物質的反射光。但是即使減去這些，仍然發現宇宙有一些剩餘的光。

天文學家還不確定什麼原因導致背景光過剩。最可能的原因是銀河系附近比想像的還豐富，有一些尚未被發現的矮星系，他們的恆星散佈在遙遠的銀河系郊區。

這似乎顯示我們的宇宙還充滿活力，有很多發光的恆星與星系，只是我們在地球上沒看到而已。即將發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope,)在工作之後，將能再提供我們線索，來回答這一問題。

(中時新聞網)