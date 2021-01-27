行政院政務委員張景森日前出席「二○二一疫後觀光轉型論壇」時，語出驚人地批評台灣國旅品質低劣，到處塞車、景點擁擠，連公廁都搞不好，已成為「低品質代名詞」，擔心待新冠疫情趨緩後，是否還能留住國旅人潮。

這番「綠營自家人的真心話」立即引發關注，正反意見吵成一團。交通部長林佳龍表示，將持續更新觀光設施，雖然還有很大改善空間，但強調「批評容易、建設不易」，酸度破表；行政院祕書長李孟諺也出面緩頰表示，行政院長蘇貞昌與林佳龍日前赴基隆視察交通部正在改善的「郵輪遊客服務中心」，發現該中心從原先老舊的設施，變得美輪美奐，而且與城市港區觀光結合，交通部相當用心。

不僅如此，張景森的談話也激怒部分觀光業者，有業者批評張景森「講幹話」，張景森則不甘示弱地在業者LINE 群組上傳當天論壇致詞全文，強調絕非唱衰國旅，「如果仔細聽，應該不會覺得是在講幹話，或是在批評交通部和觀光局吧？」

大家都知道我向來關心台灣觀光，主張台灣應大力投資觀光建設，也常常恨鐵不成鋼。台灣天然條件明明很好，美麗的地方那麼多，氣候也不錯，人民素質又好，如果認真拚觀光，很難理解為何不能像日本一樣成為觀光大國。我曾呼籲提高政府投資，但好像也沒什麼用。

我要澄清，我常常在台灣各地跑來跑去，深知台灣觀光業者在疫情影響下都撐得很辛苦，所以我絕不會「講幹話」，畢竟觀光的問題全推給業者也不公平，我相信張景森也不是，就是忠言逆耳罷了。

現在因新冠肺炎肆虐，台灣人最愛觀光的日本、東南亞、歐美都不能去，民眾悶得發慌踴躍支持國旅，但大家想想，若今天大家都打了疫苗、疫情也和緩了，國境大門敞開後，國旅還會像現在這麼旺嗎？到時候國人又紛紛出國旅遊，國旅是否又會再受衝擊？

台灣現在有種奇怪的氛圍，就是若不與當權者意見一致，包括質疑或提出建議，馬上就被轟「不團結」，甚至是「不愛台灣」，網軍圍剿就更別說了；但以前不是這樣，畢竟有批評才會進步，只要不是無的放矢，大家應以更包容的心胸面對。

例如張景森舉日本為例，分析日本和台灣都是島國型態，日本因強力經營觀光，優化國家旅遊品質，不但吸引全世界忠實的遊客，台灣人去日本玩也很少會只去一次，既吸引國際目光，又能留住國內遊客，這才是台灣該有的觀光發展模式，我覺得他這番話說得沒錯。

在我眼中，日本人拚觀光的祕訣，就是安全、客氣，重視細節到連廁所都不放過，且大量投資追求品質與精緻化。張景森說，台灣又貴又不好玩，國人才會想出國，雖然一概而論有失精準，但不也說中許多民眾的觀感嗎？真話常常不悅耳，但有敢說真話點破癥結的人，才能對症下藥，追求更大進步。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)