台股來到一萬六千點震盪，有讀者朋友私訊問阿水，如果沒空深研大盤，有沒有可以稍微偷吃步的投資方法？

很多人聊到「不用深研大盤與個股」時，第一反應都會想到投資ＥＴＦ。所謂ＥＴＦ就是指數股票型基金，意即不購買單一檔股票，也不像傳統基金由基金經理人主動挑股，而是依照比例公式調整成分股，以及這些成分股要各占多少百分比。

此外，台股的ＥＴＦ早就不只大家常聽到的元大台灣五十（0050）與元大高股息（0056），而是已超過二百檔，讓人眼花撩亂。想從中挑選投資標的， 阿水建議須注意三大要點，第一是持有周期與投資目的，第二是資金配置，第三是ＥＴＦ本身特性。

首先，若打算持有ＥＴＦ長達十年、十五年，甚至二十年，那麼投資標的較局限於特定類股的題材型ＥＴＦ，就比較不適合當成長期標的。像是５ＧＥＴＦ等話題型的ＥＴＦ，較適合看好該類股、想短期投資卻沒空做功課的投資人，但十年後可能是別的話題類股較吃香，兩者的投資目的與周期，會有很大的不同。

其次，購買時不要把資金全壓在一檔ＥＴＦ，且應在挑好數檔ＥＴＦ時，注意不要買到成分股重覆性高的ＥＴＦ。比如現在台積電個股的股價很強，但若同時購買台積電占比達五三％的0050，與台積電占比逾五○％的富邦科技（0052），就失去分散投資的意義了。

再來須考慮ＥＴＦ本身的特性， 比如現行台股中，有比用市值排名等完全被動的選股法更積極的ＥＴＦ， 例如以ＥＳＧ（環境、社會與公司治理）概念為主的ＥＴＦ，包括富邦公司治理（00692）、元大台灣ＥＳＧ永續（00850）、國泰永續高股息（00878）等。

最後，要注意Ｅ ＴＦ本身溢價多寡、配息與否，還有定期定額遇到股價一路下修時，只要不是有下市風險，在初期購買時都不應停扣等。如此一來，投資ＥＴＦ就不會毫無頭緒了。

上周三大法人在上市類股中，共賣超四百五十六．零八億元，外資賣超四百八十七．零五億元，自營賣超零．三六億元，投信買超三十一．三三億元。附表則為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

由於外資連兩周賣超，但投信買超較多，在疫情風險升高的現在，台股震盪機會較大，讀者可觀察外資是否止住連賣，並運用上期專欄內容，適時入袋獲利股，自然遊刃有餘。

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(中時新聞網)