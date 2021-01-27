衛生福利部桃園醫院（部桃）已迅速從「院內感染」惡化成「社區感染」，專家指出防疫6大破口，除了中央流行疫情指揮中心（疫指中心）執意不願廣篩、疫調不夠精準，匡列範圍也過小等等，導致感染者帶著病毒趴趴走，最後釀成「超級傳播事件」。雖然緊急築起防火牆，擴大回溯相關接觸者，創紀錄匡列5千人進行居家隔離，然而，病毒恐怕已經流竄於社區之中，加上近日過年入境人潮已破上萬，農曆年才是最可怕的時機點！

部桃一月中爆發群聚感染，愈演愈烈，至今累計十五人染疫（其中六人為醫護人員）！林口長庚副院長邱政洵受訪時指出，國外研究顯示，一名新冠感染者平均可傳染三至四人，部桃院內感染持續擴散至第四波，已能視為「超級傳播者事件」！

林口長庚副院長邱政洵受訪時表示，部桃群聚感染已經進入第四波，已能視為「超級傳播事件」。（圖／報系資料庫）

一位感染科醫師則私下透露，去年抗疫至今，醫護人員都依循疫指中心的指示行事，如今大家卻是「追著病毒跑」，顯然疫指中心似乎過於輕忽。「尤其住院醫師（案八三八）引發部桃感染事件的第一時間，疫指中心只以『北部某醫院』代稱，不但封鎖消息，且自信滿滿。」

案八三八引發的一連串院內感染，一月十日可說是「關鍵的一天」。當天，他在醫院值班，三度前往某護理站，因此傳染給案八五二（護理師），工作期間又傳染案八五六（主治醫師）；案八三八傍晚開始發燒，他和案八三九的護理師女友接受採檢後，雙雙確診。

案八五六繼續傳染給案八六三、案八六八，最後導致部濤院內感染擴大，演變成家庭群聚感染、社區感染，病毒遍及各大知名餐廳與麥當勞、摩斯漢堡等。

事實上，數度接觸重症患者的案八三八，一月八日就身體微恙，卻仍繼續在醫院、社區到處行動；許多醫療專家因此質疑，案八三八「過於輕忽」，導致出現第一個感染破口，疫指中心指揮官、衛福部長陳時中也太過「輕敵」誇口說：「沒看到醫院有洞，只有一些細縫。」

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(中時新聞網)