匡列接觸者的範圍過於狹隘，則是第二個感染破口。據悉，部桃群聚剛爆發時，疫指中心原本決定全院採檢，包括醫護人員、外包人員等共二千五百人，專家諮詢小組召集人張上淳當時表示，專家小組開會認為疫調清楚，匡列的「第一圈接觸者」採檢皆為陰性，所以最後決定僅採檢4百位醫院員工即可，同時依照紅黃綠不同區域的分艙分流，限制人員的流動與接觸。沒想到院內感染的情況比想像更嚴重，也大減分艙分流的效果，造成病毒向外擴散。

此外，本刊調查，案八三八和案八三九的足跡遍布桃園許多店家，其中一家商店員工私下告訴本刊記者，他曾經親自招待案八三八，雖然沒有對話、碰觸，但當時案八三八並沒有戴口罩，雙方距離一度很靠近。

護理師案863返家後形成家庭群聚感染，其女兒案865工作的摩斯漢堡桃捷A7店緊急停業至今。（圖／趙世勳攝）

「我們有根據監視器去查到底哪些員工有跟案八三八、案八三九接觸，所以十分清楚。我有直接跟他（案八三八）面對面，但指揮中心卻沒有對我採檢，而且只需自主健康管理，我還是可以戴口罩外出。」該商店員工驚訝疫指中心的規定竟如此寬鬆。

再者，案八五二明明和案八三八工作相處約一小時，也僅需自主健康管理，等同帶著病毒四處遊走。據悉，案八三八目前雖然病況穩定，然而備感內疚，不時自我檢討「哪個環節出錯」，陳時中則十分不捨，希望案八三八不要過於鑽牛角尖把自已逼得太緊。

部桃感染事件持續爆發，院內人員也全數隔離，許多醫護人員坦言精神壓力極大。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)