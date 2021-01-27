第三個感染破口源於疫指中心過早認定感染源的「疫調失準」。案八六九（越南籍看護）一開始找不到感染源，疫指中心隨後認定是他的雇主（患有肺積水）治療時，遭到案八三八感染。對此，前台大感染科醫師林氏璧首先在臉書專頁上提出質疑，她認為依照時間看來，案八三八與案八六九接觸時病毒量低，不太可能傳染給他人。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民也表示，「抽胸水大約十六分鐘，如果因此就能讓看護感染，那協助的護理師、患者雇主本人，感染的危險性都一樣大，為何只有看護感染？」他指出，尤其雇主是高齡者，被感染的風險應該更大才對。

疫指中心下令清空部桃、移出病患，當時許多感染症專家擔憂病毒會因此擴散出去，隨後果然不斷有患者陸續在外發現確診。（圖／王永泰攝）

黃立民擔心，看護感染恐怕是另一條傳播鏈，所以不應該預設立場，否則可能漏掉潛伏在社區的感染者，成為社區感染的未爆彈。他更針對引發部桃院內感染的病毒提出警告，「（部桃）目前是歐美主要流行的病毒株，和台灣過去常見的武漢病毒株不同，傳染力增加一˙五倍。」

桃園市為防疫重鎮，全台四分之一的新冠患者在此醫治，當中又有約一半的患者由部桃負責（院內感染爆發前收治一百一十四人）。面對部桃爆發院內感染，疫指中心卻選擇「清空」，陸續將病患移至其他醫院，而非從外部調派醫護進駐重裝嚴守，導致出現第四個感染破口。

感染科權威黃立民醫師警告，相較於武漢病毒株，此次引發部桃感染事件的歐美病毒株，傳染力高出1.5倍。（圖／報系資料庫）

疫指中心決定「清空」之際，曾經參與SARS防疫核心工作的感染症專家擔憂「病毒會因此擴散出去」，果然案八八一、案八八九都在移出後確診，其家人案八八二、八八五、八九○也陸續確診。

其中，案八八二起初未列入居家隔離，曾外出購買晚餐，因此足跡又擴散至人潮洶湧的黃昏市場；案八八九原本不在採檢範圍內，與家人案八九○同時發病後才確診，足跡目前仍無法確定，病毒恐怕已四處傳播。

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(中時新聞網)