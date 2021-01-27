重量級黑幫大哥郝育龍，因曾在海軍陸戰隊服役，愛穿迷彩服，綽號「海陸仔」，2014年7月，以製造假車禍綁架高雄一名陳姓富商，勒索天價人民幣5千萬（約台幣2.5億），家屬當年請出在道上「喊水會結凍」的教父級人物陳盈助「斡旋」，經陳盈助協調下，贖金殺至1500萬人民幣（約台幣7500萬），「海陸仔」拿到錢後釋放肉票，此舉卻埋下「黑幫大哥」槓上「博奕教父」的因果。

本刊調查，53歲的「海陸仔」赫育龍2014年因陳盈助插手協調綁架陳姓富商的贖金，事後雖拿到7500萬，但卻認為贖金沒有達到他的理想目標，後來又發現陳姓富商「很好綁」，隔年7月2度綁架陳姓富商，這次他不甩陳盈助，直接聯繫陳姓富商的胞弟，家屬急籌措600萬美金（約台幣1億9千2百萬）後，富商才重獲自由。

有「台灣地下簽賭教父」之稱的陳盈助涉嫌洗錢日前遭檢方傳喚，在偵訊庭接受偵訊，陳盈助一度因身體不適返家休息。（圖／報系資料照）

「海陸仔」雖2度綁架陳姓富商，拿了大筆贖金，但心裡一直對於陳盈助的介入很有意見，認為他管太多，害得他得策畫2次綁架之事，懷恨在心。

2016年4月，刑事局南部打擊犯罪中心逮捕「海陸仔」及其黨羽，檢方將「海陸仔」及共犯依擄人勒贖等罪起訴，而「海陸仔」因另涉及其他綁架案，總共得手贖金3億元，與張錫銘綁架賭博大亨于國柱並列史上最高贖金。

嘉義地方人士透露，「海陸仔」雖已入獄，但傳出他一直對身邊小弟抱怨，「盈助啊當年很不夠意思，這款歹誌也要管」，因此在看守所期間，就曾經透露要「點出」陳盈助的據點，要讓他灰頭土臉一次，才有此次檢警調對於陳盈助及其豪宅、公司執行大搜索的行動。

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(中時新聞網)