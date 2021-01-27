堪稱「台灣地下首富」的陳盈助，雖僅高中畢業，早期以經營電子遊藝場起家，1988年曾涉屏東軍火走私案，入獄4年；曾捲入職棒簽賭、涉入六合彩洗錢案及前檢察官宋宗儀貪污案，均獲判無罪；地方人士指出，陳男為擺脫官司纏身，將事業重心轉往中國、菲律賓及澳門，曾斥資億元請人寫運動賭博程式，插足博奕產業多年，累積致富，已晉身國際博奕大亨。

外傳「百億身家」的陳盈助，旗下名車都懸掛「1122」車號，是嘉義人才知的神祕號碼，嘉義人只要在路上看到「1122」的車，「有多遠就閃多遠」，位在大雅路的豪宅也是嘉義「地標」，豪宅前看得到的監視鏡頭就多達10多個。

網紅蔡阿嘎曾分享，陳盈助的座車車牌「1122」是嘉義人都知道的密碼，當地居民只要看到「1122」的賓士，「有多遠就閃多遠」。（圖／翻攝自PTT）

陳盈助因「富可敵國」，藍綠關係通吃，地方盛傳「選舉時，只要政客上門求助，均有求必應」；此外，陳的父親過世時，時任總統的陳水扁、綠營文武百官到靈堂致哀；2012年，陳盈助捲入「馬英九政治獻金」疑雲，但馬英九對外聲稱只和陳見過2次面，否認陳有捐政治獻金，陳盈助也在4大報登廣告，強調「自己從未捐過任何人政治獻金」；蔡英文在競選總統期間，也曾私下登門造訪，3屆總統都和他沾上邊，藍綠政治關係不言可喻。

外傳陳盈助富可敵國，藍綠政商關係良好，二○一一年曾傳出捐政治獻金給時任總統馬英九，但兩人均否認。（圖／翻攝壹週刊）

走偏門致富的陳男，近年成功轉型為慈善家，也因「閒錢」太多，在北高獵地投資房產；12年前，陳男成立「福添福慈善基金會」，由陳妻擔任董事長，每年捐千萬做公益；在地人指出，基金會聘社工系大學生專作社調，將錢直接送到弱勢家庭手上，當地人都稱他是「嘉義大善人」，也因年年辦圍爐晚會，請藝人表演，傳出與一名蔡姓資深女歌手走得很近，但從未被證實。

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(中時新聞網)