本刊記者於一月十九日晚間十點，在台北市大安區一家葡萄牙餐廳，直擊蔣友柏、莊涵雲、張立方與一名男性友人，正在門口的座位邊喝酒邊聊天，神情看來相當悠閒。儘管當晚寒流剛過、氣溫稍稍回暖，夜裡仍有些涼意，但蔣友柏僅穿著短褲和短袖上衣，坐在對面的友人也是穿短袖，在他們身上找不到一絲冬天的氣息。

蔣友柏與莊涵雲、表哥張立方和友人聚會飲酒，女友豪氣地乾杯，他則是隨手亂丟菸蒂，相當放鬆。

十點半左右，聚會看似進入尾聲，莊涵雲向友人舉杯，接著一飲而盡，看來酒量不差，桌上的三瓶酒似乎都空了。她身旁的蔣友柏邊聊天邊抽菸，卻順手地將菸蒂彈到馬路上，讓原本相當有品味地享受美食美酒的他，形象有些掉漆。

蔣友柏與莊涵雲、表哥張立方和友人聚會飲酒，女友豪氣地乾杯，他則是隨手亂丟菸蒂，相當放鬆。（圖／本刊攝影組）

聚會結束後，蔣友柏牽著莊涵雲，和張立方一同散步離去，但莊涵雲似乎不像蔣友柏那麼不畏寒冷，又或者是突然想來點小情趣，便抓起男友的手，接著插進對方的褲子口袋內取暖。走了一段路後，蔣友柏看似有些睏意，邊走打哈欠，並與張立方揮手道別。

小倆口在街上散步，蔣友柏邊走邊打呵欠，莊涵雲則是把手伸進男友的褲袋取暖。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點出頭，在等紅燈的片刻，蔣友柏短暫放開女友的手，拿起手機查看。趁著四下無人，莊涵雲的手變得有些不安分，先是在男友的背後上下滑動，還摸了一下屁股，接著將手放在對方的腰間，頭靠在男友肩上；最後小倆口步行了約三公里，回到中山區的住處休息，繼續享受不被打擾的兩人世界。

在等紅燈的時候，莊涵雲緊勾著蔣友柏粗壯的手臂，模樣十分小鳥依人。（圖／本刊攝影組）

現年三十九歲的莊涵雲，據悉約在二○一三年進入蔣友柏的「橙果公司」從事業務工作，因擅於交際，短短五年內一路爬到特助的位置；由於身材玲瓏又有雙美腿，莊涵雲無論上班或私底下，穿著都相當火辣，與曾是模特兒但穿著簡單樸素的林姮怡，風格截然不同。這回本刊捕捉到的她雖然打扮休閒，但席間撫弄長髮、或是走路時與蔣友柏親密接觸，都時時散發出性感韻味。

莊涵雲冷不防地伸手摸了蔣友柏屁股一把，互動頗有情趣。（圖／本刊攝影組）

整個人靠在蔣友柏肩頭上的莊涵雲，撒嬌動作沒停過。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)