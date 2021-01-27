身為蔣家第四代的蔣友柏，一度是台灣的話題人物，被認為是好男人的他，堅持每天六點起床送孩子上學、八點上班，下午兩點下班回家陪太太林姮怡和孩子，外傳還有個外號「蔣兩點」。蔣友柏曾在《康熙來了》節目表示，作為丈夫，吵架一定先認錯，聽到蔡康永說「沒關係結了（婚）可以離」，還馬上反駁「不可以離」，讓全台灣的女生都認為，這世上真的有「王子與公主過著幸福快樂日子」這般的童話。

第一個小孩「小玫瑰」蔣得曦誕生時，蔣友柏與林姮怡幸福的模樣至今仍讓人印象深刻。（圖／報系資料庫）

只是美麗的童話後來仍走了樣，據傳在這段婚姻關係中，夫妻倆常為了生活瑣事爭吵不休，連牙刷、內褲等小事都能引發爭執，直到二○一七年蔣友柏被拍到女特助莊涵雲有曖昧，才爆出婚變消息。二○一八年，蔣友柏對林姮怡提出離婚訴訟，隔年林姮怡也提告「返還代墊扶養費」，兩人正式撕破臉；也有媒體曝光蔣友柏和莊涵雲已進展到「半同居」狀態，小孩平日由林姮怡照顧，假日則換蔣友柏接手。

本刊曾直擊蔣友柏帶著一雙兒女去買手搖飲，親子關係融洽。（左：蔣得曦、右：蔣得勇）（圖／本刊攝影組）

去年十二月，本刊巧遇蔣友柏帶著女兒蔣得曦和兒子蔣得勇，出現在台北市欣欣秀泰影城附近的飲料店，沒戴口罩的三人雖然穿著休閒，在人群中仍特別顯眼。十六歲的蔣得曦長得亭亭玉立，和媽媽頗為相像，十五歲的蔣得勇則戴著眼鏡，’模樣乖巧；姊弟倆待爸爸結完帳後，各帶著一杯飲料離開，唯獨練成大隻佬身材的蔣友柏沒有貪喝手搖飲，親子關係相當不錯。

蔣友常與蔣友青兩兄弟曾被本刊捕捉到一起去唱歌，但不見大哥蔣友柏的身影。（圖／本刊攝影組）

過去蔣家在政壇極具分量，蔣家人的私生活也總帶著神祕色彩，但到了蔣友柏這一輩，已經是平民路線。此外，前年本刊曾目擊蔣友常、蔣友青和表哥張立方帶著各自的老婆，與友人一起唱KTV，一家人相處相當融洽，可惜這場兄弟聚會獨缺大哥蔣友柏。去年六月，本刊也曾巧遇蔣友常與兩個孩子在公園玩耍，任由孩子將其當成不倒翁推來推去，老婆郭秋君則在一旁溫柔地看著，夫妻感情極好。

蔣友常2012年與郭秋君結婚。（圖／報系資料庫）

蔣友常多次被本刊目擊與老婆小孩外出，完全是好爸爸模樣。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)