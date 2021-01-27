【1】因醫療照顧確診 桃發補償金10萬

桃園市長鄭文燦26日參加桃園市醫師公會舉辦的新冠肺炎應變會議，宣布醫事人員因醫療照顧確診發10萬、居家隔離發3萬慰問補償金，在中央補償外，市府也給予醫護實質補償，若有醫師團體協助防疫要增加人力或有經費需求，也由市府補助預算支應，做強力後盾。

【2】審了15年 陳致中夫婦否認洗錢

前總統陳水扁及妻子吳淑珍因國務機要費等案，2006年遭起訴，兒子陳致中、黃睿靚夫婦因提供帳戶給吳淑珍被列為同案被告，遭訴洗錢、貪汙等罪，台灣高等法院更二審26日開準備庭，陳致中夫婦否認犯罪，強調只是聽從指示到銀行開戶。庭末法官諭知候辦。

【3】反萊豬公投 6成7民眾認同

台灣民意基金會昨公布民調，對蔡政府開放美國萊豬進口政策，高達6成6民眾不滿意，其中4成2是強烈不滿意，更有5成4民眾樂見反萊豬公投過關，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，顯然這項政策遭遇強大社會主流民意的反彈，而國民黨反萊豬公投，不論是連署或最後投票，都將獲得社會強勁的迴響。

【4】三星落羽松祕境 晚上不發光了

宜蘭縣三星鄉近年來暴紅的「落羽松祕境」，原本鄉公所要在2月5日舉行夜間點燈儀式，但因中央希望配合防疫作為，減少群聚感染的場合，鄉長李志鏞因而在26日表示將取消點燈活動，今年的落羽松祕境也不會有夜間點燈設備。

【5】骨折併發脂肪腦栓塞 少年個性丕變

台中少年阿成（化名）因車禍致腿部開放性骨折，以往彬彬有禮，卻在住院期間頂撞家人、對看護嗆聲，性格丕變。經光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫確診為骨折併發脂肪腦栓塞，由於少年骨髓中脂肪粒意外卡在腦部左額葉及右顳葉，這兩處與情緒處理相關連，因而出現失序行為。

(中時新聞網)