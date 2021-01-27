高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，她選擇與罷捷團體正面對決，昨（26）日開始更與民進黨立委、民代一起上街宣傳反罷免，號召鳳山鄉親一起出來投不同意罷免票。不過，黃捷的爭議事件仍讓許多人不滿，尤其和綠營連成一線，遭批雙標仔、「舔綠舔到不演了」。

臉書粉絲專頁「比特王」昨日表示，有些男性覺得黃捷很漂亮、可愛，以前覺得或許她是有是非，有良心的，但近期背叛背骨老東家、在高雄市議會表決瘦肉精0檢出時落跑，棄高雄人食安不顧，甚至舔綠舔到不演了，變成人人喊打的雙標仔，到了難以教化的程度。

昨黃捷與民進黨立委許智傑，以及議員陳慧文、林智鴻、張漢忠、陳致中，還有在地里長，大陣仗站路口宣傳反罷免，反對仇恨報復。她受訪時強調，自己從頭到尾都沒做錯事情，正常問政、認真為民服務，希望鄉親可以看到他們的努力，別讓高雄淪為報復性城市、回歸民主運作。

上街宣傳反罷免，就連小港、前鎮選區的議員陳致中也現身力挺，讓臉書粉絲專頁「Wetalk高雄」忍不住想問，邀兩性紀錄不良的人站台，「妳墮落了嗎？」兩性平權專家在為了保住議員職位，連陳致中也請來站台，這不會很諷刺嗎？

(中時新聞網)