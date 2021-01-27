桃園排隊湯包名店隔壁老王負責人王國華，去年底被媒體爆料性侵女員工，王對員工的態度亦相當惡劣，怎料一波未平一波又起，近日又有員工在網上爆料王與其妻子疑似落跑，不僅聯繫不上還積欠1個月工資，引起譁然。

一名聲稱是隔壁老王影城店員工的網友26日在臉書社團《爆料公社》發文，他爆料24日上午時，老闆無預警沒送貨到分店，導致原PO待的店該日沒有食材無法營業，趕緊透過群組回報，老闆娘卻回應「現在找不到老闆了 」，事後又要求所有員工做到1月底就好。

原PO對於突如其來的事件感到相當慌張，同日老闆娘又交代，晚些時候會其請友人前往店面拿走營業零用金，並要夥伴們轉告來用餐的客人「不營業、不賣東西了，不要空櫃位就好」。

原PO透露，老闆與老闆娘在外積欠許多債務，先前總店已無預警停業更積欠房東租金，原PO發覺事情不對勁遂詢問老闆娘是否能先支付薪水，但老闆娘卻已讀不回訊息，電話撥不通，宛如人間蒸發，讓原PO氣得痛罵「過年前發生這樣的事，我們怎麼有辦法接受？」

原PO在職時經歷老闆王國華爆出性侵案的時期，心寒的表示，在老闆躲起來不敢出現時，員工盡力的幫他撐起店面；請不到員工人力短缺時，也是員工一起犧牲休假分攤工時才得以度過，原PO向老闆喊話：「你現在這樣做，怎麼對得起這些老員工？難怪你們在桃園名聲那麼臭！」

原PO無奈領不到1月薪水，老闆又人間蒸發，請求網友能一起找出躲藏的老闆與老闆娘。不少網友看完後回應，「這種人品還幫他，真是太傻太天真」、「快去問律師看看」。

(中時新聞網)