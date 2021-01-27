台灣一位名醫的妻子懷疑丈夫出軌，卻始終找不到證據，於是找私家偵探調查，沒想到也一直找不到與其他女子相處的蹤跡；偵探之後發現，名醫經常在健身房與男性友人相處，甚至還與「以前的學弟」一起在澡間洗澡；某次名醫假藉參加講習，實際與對象開房間，讓妻子當場捉姦在床，最後兩人私下和解、草草結束婚姻。

擁有許多「抓姦」經驗的私家偵探Marco在節目《醫師好辣》分享，一位名醫師的老婆懷疑老公出軌，但始終找不到證據，手機紀錄沒有其他女生的訊息、平時也不見老公與其他女生特別常見面，因此找來Marco調查，希望他能滲透丈夫的人脈網，找出出軌證據。

偵探赫然發現對方對許多男性友人相當熱情，甚至看到對方邀「以前的學弟」一起走進浴室洗澡。（圖／翻攝自Youtube）

該名醫某次騙妻子要參加醫療講習，實際上是去度假中心，與男性友人共度春宵，Marco與妻子則當場捉姦在床。（圖／翻攝自Youtube）

Marco起初確實也找不到出軌證據，發現該名醫許多蹤跡都沒有出現女生，這讓該妻子與他都相當苦惱，最後他發現對方平時下班會到健身房運動，因此決定也加入健身房從中觀察，並開始與對方搭話，他赫然發現對方對許多男性友人相當熱情，甚至看到對方邀「以前的學弟」一起走進浴室洗澡，。

Marco說，該名醫某次騙妻子要參加醫療講習，實際上是去度假中心，與男性友人共度春宵，Marco與妻子則當場捉姦在床，對方雖然馬上解釋是經費不足、共住一房，但現場卻搜出使用過的潤滑液、衛生紙等，讓對方啞口無言；不過礙於對方社會形象，雙方沒有鬧上法庭，最後私下和解、離婚，他直說「太太解脫，先生也解脫了。」

(中時新聞網)