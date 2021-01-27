新冠肺炎流行已逾一年，不僅感染人數攀升，重症患者的再住院率和死亡率也是怵目驚心。英國萊斯特大學與英國國家統計局，針對47,780位第一波出院的新冠肺炎患者追蹤後發現，其中29.4%的患者再度入院就醫，而有12.3%病人死亡，與糖尿病、心臟病、慢性肝腎等併發症風險相關。

重症醫療醫師黃軒受訪指出，迄今不少研究發現，新冠肺炎患者有所謂「新冠肺炎症候群」，如疲憊、睡眠障礙、呼吸道症狀與神經症狀，且並非只出現在重症患者身上，輕症病患也可能發生。如果患者免疫力無法恢復正常，就可能面臨再度感染，甚至多重器官衰竭等嚴重後果。

黃軒醫師表示，國外統計發現，約三分之一的重症患者，出院後4-6月仍有呼吸症狀。由於歐美各國醫療崩潰，住院者經2次PCR檢測陰性後，就可能被要求出院，因此再感染和再入院的情形更為頻繁，與台灣的重症患者能住院到確定無症狀才出院，狀況相去甚遠。

黃軒醫師解釋，新冠病毒進入身體後，最容易在咽喉、肺部造成症狀。病毒會尋找微血管豐富的部位進行複製，因此肺泡、睾丸、腎臟、腸系膜、腦部，這些部位微血管密度高，ACE2接受體分佈的密度也高，最容易變成感染後的重災區，導致患者會發生排尿異常、拉肚子、便祕、腸胃部不適等症狀，也有1/4患者出院後發生記憶力衰退、睡眠障礙、神識不清等神經症狀。

英研究新冠肺炎重症出院後 3成再入院逾1成死亡。(圖/今健康提供)

●肺泡、腎臟、腦部 微血管豐富部位成重災區

黃軒醫師指出，新冠肺炎重症患者在急性期時，就可能已受到多重器官傷害，即便將病毒殺死，但身體裡被破壞的微組織和微循環無法立即恢復，約須經過6-8個月才會完全修復。若再加上本身有不利條件，例如慢性病或是癌症患者，就可能在感染後，引發多重器官衰竭等後續問題。

肺泡腎臟腦部 微血管豐富部位成重災區。(圖/今健康提供)

「好比你天花板破了，來不及修好天花板，其他的病菌已經跟著殺到！」黃軒醫師說明，病人本身如果有慢性疾病如糖尿病、心臟病，或是正在接受化療、標靶的癌症患者，免疫系統的條件因感染變得更不利，導致其他的病菌更容易入侵身體，因此再感染率也特別高，發生併發症的機率也會增加。

●隱藏式加無症狀 新冠病毒適應環境傳播強

黃軒醫師指出，新冠病毒逐漸演變成「隱藏式」和「無症狀」的感染，更容易隱藏在人體內且更容易傳播。新冠病毒會因為環境改變，尋隙就縫在人體內大量複製。所以有些個案回國之前的PCR檢測陰性，卻在集中檢疫時才驗出陽性，而不少人會向檢疫人員表示自己只是鼻子過敏，原因就在環境改變、溼度改變、PM2.5改變後，體內病毒開始大量複製，這時才被檢測出陽性。

全球感染人數持續增加，顯示新冠病毒愈來愈能適應環境，台灣的防疫考驗恐更為嚴峻。黃軒醫師指出，目前8大類病毒之中，台灣除了E類病毒，其他種類都有。隨著各地國人往返，新冠病毒有無數次攻擊台灣的機會。黃軒醫師強調，面對這樣的疫情，即便發生社區感染、院內感染，只要在可控制範圍內控制下來，就是防疫成功。

「很多人以為國外的PCR檢測不準，不是的，問題是在這個病毒變成以隱藏式、無症狀為主！」黃軒強調，新冠肺炎的基因變種得很好，非常能夠適應當前的環境，等於每個地球上的人類都有風險。要防範病毒，戴口罩、勤洗手仍不可偏廢，估計未來一年整體態勢依舊，病毒也不會馬上消失。

隱藏式加無症狀 新冠病毒適應環境傳播強。(圖/今健康提供)

●新冠病毒恐變慢性病 疫苗效力僅4-6個月

黃軒醫師認為，新冠病毒的特性使其相當有可能變成一種慢性病式的感染，未來每隔一段時間，就可能帶走一大批人的生命。再加上新冠病毒的死亡率是流感的2-3倍，又不像流感一樣有明確的季節性。經過一年以上的觀察，幾可確定新冠病毒沒有季節化的現象，一年四季都有良好傳播能力。

疫苗會是終結新冠病毒的解方嗎？黃軒醫師指出，依據目前研究顯示，新冠肺炎的疫苗約可維持4-6月，預計新冠病毒不會像SARS般突然消失。施打疫苗的目的之一，是避免病毒大量傳播給高風險族群，減少醫療崩潰、醫護人員被感染隔離，而使院內死亡率急遽上升的情況出現。

醫師呼籲，新冠病毒的走向趨勢仍不明朗，在疫苗普及之前，慢性病患可先施打肺炎與流感疫苗，平日戴口罩、勤洗手，仍是防疫重中之重。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)