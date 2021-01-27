生病慘被當變態！急診科醫師柯世祐在節目上分享，60歲阿伯來看病，期間不斷觸摸下體還發出怪聲，讓護理師看了嚇歪，醫師詢問病況時，阿伯一直喊「我的下體很腫、很大」，讓在場的醫護人員都覺得怪，仔細檢查才知，原來老伯因疝氣問題，導致腸子掉進陰囊，所以下體腫得像顆小排球，痛到不行。

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》上分享，曾遇過一名60歲的男子來就醫，掛號過程中不斷觸摸自己的下體，因此當護理師將病歷拿進來給醫師時，便忍不住告訴醫師「這個阿伯感覺有點變態變態的。」

柯世祐表示，當護理師詢問患者哪裡不舒服，對方立刻直呼「我的下面很不舒服」，並不斷發出嗯嗯啊啊的聲音，還露出奇怪的笑容，讓負責檢傷的護理人員被看得很不舒服，後來終於輪到這名阿伯看診時，他主訴下體很腫、很脹，讓醫師心想「難道是想跟我炫耀嗎？」

不過本著專業，柯世祐還是仔細的替這位老伯檢查，期間患者指出吃飯吃到一半的時候，下體就突然脹了起來，至今已經一個小時，非常不舒服。醫師一看就發現「他的下體真的脹的跟一個小排球一樣大」，比棒球大一點，但比排球小一些些。

柯世祐表示，這位老伯患有疝氣的問題，導致小腸整個掉到陰囊裡面，因此下體真的腫脹的非常大，並沒有說謊。不過，因為這位患者在等待看診的過程中，不斷撫摸下體又因下體不適發出奇怪的聲音，才讓旁人覺得他有點怪怪的、甚至誤以為他是變態。

柯世祐也說，後來會診泌尿科替老伯開刀，還好他的腸子卡進去陰囊之後、血流狀況還好，所以只有補腹股溝的疝氣，腸子沒有黑掉，所以也不需要切掉。

(中時新聞網)