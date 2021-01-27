樂天桃猿隊球員林泓育，2017年爆出婚外桃色風波，當時前妻哆哆傳出為了保住家庭和婚姻，發出聲明維持表面和平選擇隱忍，未料這段婚姻終究沒有保住，據悉2人在去年已經簽字離婚，7年婚姻正式劃下句點。

林泓育2012年和當時還是球迷的前妻哆哆相識相戀，到結婚生子共組家庭，在當時被譽為一段佳話，不過2017年爆出外遇醜聞，傳出竟不顧兒子在身邊，頻頻與小三互傳調情照片及鹹濕訊息，但為了保住這段婚姻與家庭，前妻選擇隱忍，並共同發聲明維持表面和平，駁斥爆料都是不實指控和抹黑，不過根據《鏡週刊》報導，親友透露林泓育已在去年和前妻低調協議離婚，過程中相當和平沒有爭吵、沒有聲淚俱下，兩人以成熟理性的處理方式，結束這段7年婚姻。

林泓育與前妻哆哆離婚後仍維持朋友關係。（圖／IG）

據悉，林泓育和前妻離婚後仍維持朋友關係，兒子則是由夫妻共同扶養，不過對於離婚一事，林泓育則是保密到家未對外張揚，甚至連個人臉書頁面都還掛著2012年4月9日「和黃哆哆結婚」的生活要事，僅有較親近的親友才知道實情，似乎就是不想讓私事受到關注。

對於兩人離婚一事，連同在職棒圈的人士聽聞此消息也是相當震驚，並表示：「林泓育很少提到老婆，這幾年也沒看到他們一起出來，但離婚倒是第一次聽到」，而目前前妻也暫時未對此事做出回應。

(中時新聞網)