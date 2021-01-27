台北市議員羅智強在網路上擁有強大的號召力，被認為是國民黨的「空軍一哥」，戰力十足，對於公共議題相當關注。不過其實他也曾因為沉迷網咖「廢寢忘食」、生活糜爛，甚至只靠白吐司和白開水度日。

羅智強在臉書自曝，曾混網咖混到連「包台費」都付不出來，也看了不少人生故事。

有人問說，沉迷網咖時都沒工作，要怎麼生活？羅智強今（27）日在臉書表示，其實網咖生活已是最不花錢的日子，一天的包台費只要1、200元，那段時間所有的物慾都被壓得很低，會帶著一包白吐司到網咖，配上白開水，就這樣過好幾天，「廢寢忘食」是他當時的寫照。

因生活在高雄，家人完全不知道他已陷入電玩世界，羅智強偶爾打電話回家報平安時，都只會說有事在忙，且當時父親因為胃癌開刀休養，家人也無暇管他，而自己同時也過著雙面人生，朋友聚會、辯論社的指導活動都會參與，看起來一點都沒有電玩成癮的樣子，甚至很多人完全不知道他沉迷網咖。

羅智強說，當初這9個月實在有點糜爛，至於如何脫離這樣的生活，則會在下一集的網路節目「荔枝人生」中揭曉答案。

網友鼓勵他，誰沒有過去，但還好羅智強不忘初心，「那邊摔倒，那邊爬起」「浪子回頭金不換，人生不荒唐枉少年」。另有人詢問是否可以提供整篇故事，想勸小輩不要沉溺電玩，也有人好奇「當時收入、經濟來源？」

白吐司+白開水，我在網咖的日子 https://www.youtube.com/watch?v=X0PCK1xHx7s 有人問我 沉迷網咖時都沒工作 要怎麼生活？ 其實，網咖生活已經是最不花錢的日子了 一天的包台費只要1-200元 而那... 由羅智強發佈於 2021年1月26日 星期二

(中時新聞網)