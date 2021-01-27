一位民眾撞到「電線桿」，無奈的不知道如何處理。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

遇上這種車禍該怎麼處理呢？一位男網友的友人不巧發生車禍，希望能和解處理，但另位事主卻遲遲不回應，原PO還發出警局所製作的車禍事故書，但網友仔細一看對方的姓名後，全都笑翻了。

一位網友26日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，他透露友人在8日間於新竹發生車禍，事發過後高度希望能與受害者談和解，但對方卻「不出聲」，讓原PO的友人相當困擾，原PO再次強調這名受害者「真的很任性」。

原PO還拍下警局所製作的車禍事故書，上頭寫著車禍發生時間為8日上午7時許，但仔細一看當事人2的姓名欄位則寫著「電線桿」，車牌號碼則毫無註記，才恍然大悟，原來車禍是自撞電線桿。

許多網友看完這篇幽默的貼文後，紛紛在留言區腦洞大開，「這受害者很害羞餒」、「找電線桿處理他」、「有聽聞電家人很難搞，自己自求多福」、「勸你朋友死心吧，公務員後台很大，想要告他們很難，想要拿到賠償金更難，尤其這種一天上班24小時的公務員」、「找電線桿他爸電線走火」、「找隻兇猛的狗去它下面撒尿如何？或是乾脆把它連根拔起？」

據悉，若是撞壞電線桿，後續賠償則需與台灣電力公司洽談，價格則因電線桿尺寸與毀損程度而有價格不等。

(中時新聞網)