距離除夕不到1個月，今年受到疫情影響，很多人選擇在家圍爐，更有人擔心跨縣市返鄉隱藏群聚感染風險，打算小家庭吃團圓飯就好，因此各家年菜預購銷量都有成長，方便民眾自由搭配的單點年菜和鍋物料理也大受歡迎。你家決定好年菜吃什麼了嗎？

農曆春節倒數計時，過年前1個月是年菜預購的高峰期，很多家庭早早就打點好，今年要在家裡吃團圓飯、還是上餐廳圍爐，不過隨著疫情緊繃，本來已經訂好飯店除夕大餐的吳小姐開始猶豫，是否要退訂、改在家裡簡單吃就好，「可能會先觀望最近疫情，也會問一下飯店的因應措施，看能不能改成除夕當天熱食外帶，兼顧方便、好吃和安心，」吳小姐說。

老牌食品廠桂冠也觀察到，今年的年菜市場比往年競爭，許多原本只能內用的名店也投入外帶年菜的市場，這也代表消費者的選擇愈來愈多，桂冠也首度投入零售通路，推出年菜組合，讓消費者輕鬆在家就能準備一桌氣派大菜。

●超商年菜與知名主廚、餐飲攜手搶市

事實上，今年由於出國不便和疫情因素，年菜預購大戰也提早開打，超商早在10月底就開始分波段端出各式年菜組合搶客。7-ELEVEN表示，1月初的銷售比去年同期成長一成，而且有許多人不是選擇澎湃的年菜大組合，而是買幾樣單點年菜，配搭自家料理，預計愈接近春節，在外帶年菜上還會有一波成長。

全家便利商店統計到12月底的數字，也比去年同期成長4成，全家分析背後原因，包括幾波寒流讓薑母鴨、羊肉爐等家常鍋物銷量大增，以及蔬食人口增加，全家導入的幾家蔬食品牌年菜能吸引到相關族群。當然，為了防疫而避免外出接觸人群，更是簡單在家裡復熱的年菜料理大受歡迎的重要原因。

蔬食人口增，超商也和知名素食餐飲品牌合做年菜「紅燒素獅子頭」。(圖片來源/全家便利商店、康健雜誌提供）

●鍋物料理、單點年菜 小家庭圍爐自由搭配

阿瘦皮鞋多年來以總裁夫人的手路菜推出的「羅媽咪年菜」吸引會員訂購，今年也預期因為疫情因素，民眾對於冷凍年菜的需求提高，因此準備的年菜套數較往年多1成，而且阿瘦也同樣觀察到消費習慣的改變，過去以整套年菜的訂單為主，但今年在單品年菜的銷售量有明顯增加，推測原因除了不想一次吃太多之外，小家庭圍爐變多也是重要因素。

至於年夜飯必備的年年有「魚」，也帶動相關品牌的銷售。美威鮭魚指出，去年12月份起，搭上冬季鍋物、「輕自煮」商機，主力鮭魚產品銷售業績成長約1～2成，而甫推出1個多月的年菜「一品鮭魚海鮮鍋」也已售出3,000包、「嫩烤厚切鮭魚下巴排」則有近千包的銷量。

鍋物商機旺，鮭魚海鮮鍋年菜搶打年年有「魚」意涵。(圖片來源 / 美威鮭魚、康健雜誌提供）

●預購前確認宅配時間 年夜飯不缺席

預購年菜雖然方便，但也要注意物流時間，由於春節前宅配物流量大，過去就曾經發生「年都過完了，預購年菜還沒收」到的窘境，因此訂購前一定要注意物流業者的最後收件時間。可參考以下物流業者的配送。

黑貓宅急便：2/1～2/16不能指定配送日期、指定時段配送服務

全日物流：需年前到貨的話，最後入倉日為2/5

嘉里大榮：1/25～2/9暫停指定日期、指定時段配送服務

宅配通：1/27～2/17不提供希望送達日、希望送達時段之服務，且不保證隔日配達。

新竹物流：1/11~2/19 停止指定配送時段，不保證配送時間。低溫配送最後集貨日為2/5

全家年菜預購：即日起至2/2

7-11年菜預購：即日起至2/4

收到年菜之後，務必要儘速檢查包裝是否完整、內容物有沒有短缺或腐壞，若有瑕疵要立刻向業者反映，且應依年菜包裝上所標示的方式保存、解凍及加熱，以確保食品安全衛生及料理風味。

(中時新聞網)