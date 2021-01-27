澎恰恰僅剩500元破產 交代後續託付許效舜

64歲澎恰恰去年8月開記者會宣告破產，坦言欠下2.4億巨額債款，澎恰恰現在除了主持外，他也積極接工作賺錢還債，不過馬國畢24日主持開幕活動時，則提到近日打明星棒球隊公益賽，並談到澎恰恰欠債近況，表示澎恰恰債務告一段落，對此，澎恰恰昨則在臉書PO文回應此事。

澎恰恰昨（26日）晚在臉書提到債務一事：「近日有些傳言，媒體也報導，說已經處理了1億，這讓許多好朋友誤解...也有朋友以為憲哥拿出2億處理」，對此，澎恰恰強調：「以上都沒有發生，因為我一樣堅持既定的原則：努力賺錢、儘速還債」。

各位好朋友： 大家好. 近日有些傳言.媒體也報導. 提及我的債務. 說已經處理了1億. 這讓許多好朋友誤解... 也有朋友以為憲哥拿出2億處理. 以上都沒有發生. 因為 我一樣堅持既定的原則：努力賺錢.儘速還債. 也要感謝絕大多數的債權人願意等我. 我會加倍努力.以報答大家對我的寬容及支持.. 天氣變化大. 疫情持續. 請好朋友們保重. 謝謝🙏大家 由澎恰恰發佈於 2021年1月26日 星期二

澎恰恰進一步指出：「也要感謝絕大多數的債權人願意等我」，表示他會加倍努力，報答大家對他的寬容和支持。澎恰恰在去年8月開記者會宣告破產，坦言因拍電影、投資文創產業，而欠下2.4億巨額債款，因抵押房產還掉一半，剩下1.2億的債務。

針對澎恰恰陷入巨債困境，吳宗憲則邀請澎恰恰加入電商直銷行列，兩人也在1月3日一起出席記者會，吳宗憲有信心地替澎恰恰喊出「3年賺2億」的目標，也看好依照依恰恰的人脈，甚至在2年內就能達標，讓澎恰恰感激說：「有憲哥打包票，我就在你下面好好跟著做」，澎恰恰當時也呼籲，不要誤會是吳宗憲要拿錢給他，澎恰恰強調：「沒有！我是要靠自己，面對債務問題，要自己去面對。」

(中時新聞網)