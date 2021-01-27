從1月8日「北部某醫院」出現一例感染新冠肺炎（案838），到12日爆發院內感染，再到18日衛福部長陳時中「說漏嘴」，坦承「北部某醫院」就是桃園醫院，當日第5名醫護確診，陳時中並宣布全院患者「只出不進」，直到23日終於承認擴散社區，回溯隔離約5000人，中間整整間隔了15天。國民黨立委李德維痛批，這15天若綠營將壓制異己的力量拿去防疫，也不用急著「補破網」。

李德維25日在臉書發文指出，從1月8日案838醫師出現症狀，到1月12日確診，相隔4天；從1月12日爆發院內感染，到1月18日陳時中「說漏嘴」，才坦承「北部某醫院」就是桃園醫院，相隔6天；從1月18日第五名醫護確診，陳時中宣布全院患者「只出不進」，到1月23日終於承認擴散社區，回溯隔離約5000人，又相隔5天。

李德維痛批，在這15天之間，總統蔡英文帶頭，綠營黨公職民代、御用節目，與側翼粉專傾巢而出，圍剿楊志良，追殺邱婌緹，抹黑避桃令，壓制所有不同意見，如今亡羊補牢，希望時猶未晚。

針對這「被耽擱的15天」，李德維直言，如果沒有這15天的耽擱，「補破網」也許不會事倍功半；如果沒有這15天的耽擱，民眾也許不會突然被通知，即日起居家隔離；如果沒有這15天的耽擱，全國也許不用提心吊膽到春節後。此外，李也表示，為所有隔離中的民眾，堅忍的桃園鄉親，與第一線的醫療工作者們加油打氣，天佑台灣！

文章一出，網友紛紛留言：「紙包不住火了」、「隱藏事實後遺症」、「就是隱匿疫情所以才越來越嚴重！」「不叫陳時中下台？到底會不會當在野黨」、「沒能力就辭職吧！牙醫當衛福部長，就好比用自小客駕照開聯結車」、「指揮官真的很重要。希望不是政治影響了當下的決斷」、「時中指揮官該交給另一位，有公衛專業背景的指揮官來帶領防疫」、「政治，口水防疫！不出問題都難」。

(中時新聞網)