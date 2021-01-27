衛福部桃園醫院爆發群聚感染，影響持續擴大，各縣市政府也加強防疫措施。國民黨前立委孫大千持續關注台灣疫苗採購案，連日來在臉書PO文質疑，「是誰把台灣人民的救命疫苗給搞掉了？」今喊話總統蔡英文，「別再耍弄文青把戲了，給台灣疫苗，其他的免談」，光靠團結不能對抗病毒。

孫大千今（27）日在臉書指出，世界各國的疫苗施打比例，以色列有39.9%；阿拉伯聯合大公國有25.5%；英國有10.2%；美國有6.6%，可是台灣連疫苗的影子都沒有看到。

他認為，只有疫苗才能對抗病毒，光靠團結不能對抗病毒，並酸說台灣人民不但要用肺發電，現在居然還要靠團結防疫，這樣的宿命會不會太慘了一點？

孫大千認為，團結不能對抗病毒，並喊話蔡英文「給台灣疫苗，其他的免談」。（圖／摘自孫大千臉書）

對於孫大千等多次指出，若能提早有疫苗施打，桃園醫院的醫護或許就能避免感染。衛福部長陳時中昨回擊，列舉美國、英國、以色列都已相繼開打疫苗，但疫情仍持續升溫，並強調，當時東洋提出的方案並不能讓醫護人員在去年底接種，未來若可以，願將所有資料全數公開。

此外，媒體人彭文正也在廣播節目「千秋萬事」中提出質疑，到底我們的疫苗在哪裡？還在喬回扣嗎？認為即使有人不喜歡大陸疫苗，也應該進口讓人民選擇，就從疫苗這件事來看，政府是離譜加失控。

(中時新聞網)