數位閱讀挾疫情帶動的宅經濟持續發威，使得行動閱讀正夯，中華電(2412) Hami書城閱讀人數增加2.4倍，瞄準5G時代，中華電也攜手多家知名出版社，祭出「2021聯合線上書展」，盼衝刺出更多用戶數。

受到疫情影響，消費者的閱讀習慣改變，加上行動裝置的便利性，越來越多人透過手機、平板下載電子書閱讀，中華電Hami書城2020年的閱讀人數較2019年增為2.4倍，應證數位閱讀的風氣提升，5G時代來臨，Hami書城也推出結合擴增實境跟真人說書的AR電子書和AR書櫃，提供民眾更多元的閱讀體驗。

中華電Hami書城也宣布，即日起至1月底，攜手時報文化、讀書共和國、采實出版等出版社，舉辦眾所期待的「2021聯合線上書展」，推出多款暢銷電子書限時優惠，包括由資深防疫專家分享對抗傳染病的親身經驗、教民眾如何保護自己的《對決病毒最前線》，以及超實用《健身新手重訓攻略》。

(時報資訊)