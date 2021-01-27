為防堵金控人員因知悉子公司投資操作狀況，可能衍生的「跟單」交易等不當行為，金管會已發函要求金控參考「保險業資產管理自律規範」相關規定，強化金控與旗下子公司間的防火牆，對可能知悉子公司投資操作內容的人員納入控管。

銀行局副局長黃光熙表示，近期在對金融機構進行專案檢查時，發現有金控子公司在進行國內股權商品投資時，會向金控母公司陳報操作情況，內容包括擬交易個股的交易標的、買賣方向及價格等相關資訊。

黃光熙指出，金控目前雖已訂定防止利益衝突的原則性規範，各子公司亦有訂定相關原則性規範。不過，為強化金控公司對防範利益衝突或不當交易控管，避免知悉相關交易人員「跟單」交易等不當行為，仍需有具體控管程序及稽核機制。

黃光熙表示，近日已函請金控參考「保險業資產管理自律規範」相關規定，建立利益衝突或不當交易防範的具體控管程序及稽核機制，將金控因執行業務知悉子公司國內股權商品投資交易相關內容的人員併納入控管。並要求此機制亦應納入自行查核與稽核項目。

黃光熙指出，針對金融機構從事股權投資人員的利益衝突問題，為強化法遵、保護投資人權益，金融機構應落實控管程序及查核。金管會後續在金檢時，亦將持續檢視各金融機構對相關控管機制的執行情形，以督促金融機構落實防範利益衝突及不當交易。

(時報資訊)