緯軟(4953)自結去年第4季稅後淨利0.96億元，為歷年同期新高；累計2020年全年毛利率、營業利益率以及稅後淨利率三率齊揚，每股盈餘達到7.06元，皆創歷年新高。

緯軟第4季合併營收達13.32億元，年增4％，毛利率年增1.8個百分點至24.5％，營業淨利為1.02億元，營益率年增1.3個百分點至7.7％，稅後淨利為0.96億元，稅後淨利率年增1.4個百分點至7.2％，每股盈餘為1.47元，高於2019年同期的1.12元。

2020年全年合併營收51億元，年減4％，主要受到新冠肺炎以及台幣升值的雙重影響，全年毛利率年增1.3個百分點至25.8％，營益率年增1.3個百分點至9.5％，稅後淨利為4.66億元，年增13％，稅後淨利率9.1％，年增1.3個百分點，每股盈餘7.06元。

展望2021年，公司認為，資訊服務市場熱度不減，數位轉型、金融科技、5G升級、智慧製造、互聯網升級等趨勢創造IT技術服務需求，將持續推升產業成長動能。緯軟近期也陸續取得大陸一級指標客戶供應商資格，樂觀看待營運動能，將往突破性發展目標邁進。

(時報資訊)