韓國主要面板製造商樂金顯示(LG Display)27日表示，由於疫情期間民眾在家時間變長，IT產品需求大增下，不僅讓面板變得搶手，也讓OLED(有機發光二極體)顯示器熱銷。所以，樂金顯示宣布，2020年第四季正式由虧轉盈。

根據27日一早最新財報，樂金顯示2020年第四季淨利為6,210億韓元約5.6億美元，遠高於2019年同期大虧1.81兆韓元。同時，上季營業利益為6855億韓元，2019年同期是虧損4219億韓元。銷售業績方面，年增16.2％達7.46兆韓元。

上列由樂金顯示公布最新財務數字，均比韓聯社先前預估明顯要高出許多。上季營業利益與銷售業績預估值，分別為3,773億韓元和7.25兆韓元。

不過，就2020一整年來看，樂金顯示還是虧損706億韓元，與2019年大虧6,916億韓元相比較下，樂金顯示獲利空間進步不少。同時，營業虧損也從7145億韓元，收斂至291億韓元。至於業績方面，增加3.2％至24.23兆韓元。

樂金顯示營運明顯好轉，全拜疫情期間，遠端辦公與居家時間變長，顯示器產品需求爆發所致。

公司表示，上季顯示器面板出貨單位，季增5%達870萬平方公尺。至於，平均售價每平方公尺為790美元，也比上季增加12％。

樂金顯示補充，中國大陸廣州廠產能全開下，電視OLED產品賣得很好，另外，塑膠OLED面板銷售業績漸有起色，也幫助公司提高獲利能力。

若按產品區分，IT產品面板產品佔上季營收37％。電視面板佔29％，至於行動產品面板與其他項目，則為34％。

(時報資訊)