為擴大搶國旅商機，花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店即日起至2021年6月30日推出「遊瑞穗玩華山～花蓮台北雙城遊住房專案」，雙人入住一泊二食平日11,200元起+10%，入住花蓮城堡型度假酒店，加碼贈送位於台北華山1914旁的「天成文旅-華山町」雙人住宿券一張，體驗由銀行金庫搖身一變的文創飯店。

瑞穗天合國際觀光酒店是天成飯店集團旗下旗艦品牌，結合瑞穗在地黃金湯，在台灣後山花東縱谷區打造出占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，不僅有2,300坪的「金色水樂園」可一次滿足泡湯、戲水的願望，更有豐富多元設施包括：跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、小旅人樂園，以及無限樂園旋轉木馬、小火車、充氣城堡……等等，被稱為是「全台最好玩度假村」。

「天成文旅」是天成飯店集團以注重在地文化特色、客製化打造為核心所開展的飯店品牌，「天成文旅」系列飯店皆呈現出各具魅力的文化創意。「天成文旅-華山町」建築本身原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為飯店的過程中透過歷史與文化的考究，保留當時歷史的印記，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，並榮獲2019年台北老屋新生大獎「網路人氣獎」票選第一名。

「遊瑞穗玩華山～花蓮台北雙城遊住房專案」贈送的天成文旅-華山町平假日雙人住宿券，可於2021年12月30日前入住「華山雙人房」一晚，附贈兩客早餐。飯店鄰近台北捷運忠孝新生站和華山1914文創園區，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，也是旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇，在城市中享受「Staycation宅度假」的慢活美好。

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