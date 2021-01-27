在農曆每個月的初一、十五或初二、十六祭拜土地公，被稱做「做牙」，而許多公司行號都會在一年當中最後一次「做牙」的前後，舉行餐會酬謝員工，也就是我們俗稱的「尾牙」，除了豐盛的餐點，員工最期待的就是老闆和主管提供的尾牙抽獎獎金，希望能幫自己多加點年終。

星座命理專家艾菲爾老師昨（26）日就在臉書上提供6個尾牙招財妙招，只要照做就能提升中獎的機率。

▍尾牙招財妙招

1、鹽米紅包袋

取一個紅包袋，裡面放一點粗鹽跟一點生米，可以趨吉避凶，幫助提升好運氣。餐會結束就丟棄，不要帶回家喔！

2、招財小物

可以佩戴貔貅、金蟾、金雞等開運小物，來提升自己的氣場。貔貅可招財聚寶，只進不出，對偏財運更具效果。金蟾幫助腰纏萬貫，財源滾滾。金雞母生金雞蛋，讓你荷包滿滿，賺大錢。

3、紅色小褲褲

紅色代表喜氣，可以幫助增加好運，也能幫助避開邪氣驅除煞氣。這也是為什麼過年打牌的時候，大家都喜歡穿一身紅上牌桌。

4、坐在喜神位

2021喜慶位在「東北方」，可以提前下載指南針，到餐廳時迅速找到吉位入座，這樣一來尾牙大獎一定會跟你回家！

5、先去廁所沖水

要抽獎前先到廁所去，可以讓你腳踏「黃金」，再者藉由沖馬桶的動作，將你的穢氣沖走，接下來就等著接好運啦！ ！

6、168一路發

可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發發」、「一路發」的諧音，紅包外寫「2021年財運大發」，放到農曆年後再拿來使用。有錢滾錢之美意。

▍2021年風水開運撇步

1、2021正財位：「正西方」

在財位擺放常綠植物，以葉大或葉厚的綠植物為宜，像是發財樹，也可以放置發財水或是招財的擺設，例如貔貅丶金蟾丶紫水晶洞等。另外也可以把沙發放在財位，這樣一家人坐在沙發上聊天，常常可沾染財氣，或把飯桌放在財位上，象徵一年衣食無憂。

2、2021武曲位：中宮位

2021年六白武曲星飛臨中宮位，此方位也代表偏財位。代表的是技術性丶勞動性或經常要出外走動的工作，所以這個方位是文職以外的工作者欲催旺事業運使用，可用藍色、黑色水晶，或貔貅、金蟾助運。

3、2021喜慶位：東北方

可在自己房間的正西方或家宅正西方位的房間，多放紫丶紅等色的飾物來催旺，以接九紫吉氣。要是你談戀愛已久，但婚期未定，便可以在喜慶位置放四盆植物及九枝紅花。想要孩子或想升職加薪，亦可以催旺此方位。

▍12星座的尾牙關鍵字

白羊【領導獎勵】、金牛【當心雞頭】。

雙子【巧遇戀情】、巨蟹【年終加薪】。

獅子【頭獎是你】、處女【獎金雙倍】。

天秤【當場抖內】、天蠍【開心聚餐】。

射手【尾牙停辦】、摩羯【主管加碼】。

水瓶【意外中獎】、雙魚【抱回大獎】。

(中時新聞網)