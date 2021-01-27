大陸安徽一名高中生在2011年賣腎換現金，只為了買當時流行的iPhone4s手機，此事轟動各界，他遭罵價值觀扭曲；如今他現狀曝光，因為動手術的黑市醫院技術不佳，導致傷口惡化，他僅剩的左腎嚴重受損，目前終日躺在病床上由家人照顧，身體每況愈下；他的雙親控告醫院獲償6百多萬，但該少年的遭遇讓人不勝唏噓，感嘆真的得不償失。

2011年智慧手機興起，蘋果手機推出iPhone4s造成轟動，大陸安徽一名少年因為家中清寒、無力負擔買新手機，竟找上器官販賣的仲介，決定賣掉自己的一顆腎，以換取人民幣2萬2000元（約新台幣9萬5000元）現金，他在黑市醫院動完手術並拿到錢後，如願買到iPhone4s手機與iPad。

大陸安徽一名高中生在2011年賣腎買iPhone4s手機，如今現況曝光，傷口惡化導致終日臥病在床，或醫院賠償6百多萬。（圖／翻攝網易新聞）

不過當時該醫院的手術環境惡劣、技術不好，導致該少年傷口惡化，身體狀況每況愈下，最後家人得知他賣腎後緊急送醫，卻發現他僅存的左腎已嚴重受損，被評定為3級傷殘，難以自理生活，他之後終日臥病在床，日常起居全由母親照料，不僅中斷學業，也無法從事工作。

該少年的母親說，身高190卻只有60公斤，需要終生服藥，若控制得不好，可能會得尿毒症，甚至還要換腎；少年的雙親控告仲介與醫院，最後黑市醫院遭判須賠147萬元（約新台幣637萬元）。此消息在在大陸傳開，許多民眾感慨地說，iPhone4s如今價值僅幾百元台幣，少年卻因此賠上了一生，真的得不償失。

(中時新聞網)