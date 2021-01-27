眾智(6819)送件申請登錄興櫃；金麗科(3228)股票自110年1月27日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

眾智光電成立於79年4月，主要產品為微機電紅外線感測元件及模組，董事長兼總經理為吳岱錡，目前股本為3.04億元，108年合併營收為1.36億元，稅前淨損為3089萬元，每股淨損為1.06元。

金麗科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年1月27日起10個營業日(110年1月27日至110年2月18日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)