國民黨立委陳玉珍先前自曝，和基進黨立委陳柏惟為同一陳氏宗親，按照輩分來說，陳柏惟應該叫她姑姑，陳柏惟則否認兩人有親屬關係。對此，陳玉珍表示，陳柏惟不想承認是陳氏宗親會沒關係，但也坦言家族終有人對此很看重，認為不要忘本，也寫詩送給陳柏惟，期許他心存仁厚、用善念做事，不用那樣鬥來鬥去。

陳玉珍昨接受媒體人羅友志專訪，在網路節目「老實樹ONLINE」中談及陳柏惟一事，強調兩人沒有過節，進立法院的第一天還有聊天。對於陳柏惟不承認自己是陳氏宗親會，陳玉珍認為沒關係，「他有去祭祖啦」，也不是特別提的，剛好跟記者聊到，但也說家族裡有人看得很重，認為不要忘本，因為金門人注重傳統。

陳玉珍接受媒體人羅友志專訪，談及與陳柏惟關係。（圖／摘自羅友志YouTube）

節目中，陳玉珍也寫了一首詩送給陳柏惟，並由羅友志代為書寫，「吾族傳家惟存厚，諸般善念照春秋，處世無他但率真，萬民鑒察君莫鬪」，期許陳柏惟心存仁厚、用善念來做事，處事坦承率真，接受百姓檢驗，不用那樣鬥來鬥去，也希望他越做越好，至於罷免是台中人的選擇，但以他的個性會很辛苦。

此外，被問到韓國瑜、朱立倫、江啟臣、周錫瑋若掉到河裡要救誰？陳玉珍回答，和周、江互動比較多，若要選一個，會救周錫瑋，因為他人不錯、很正派，也很有才華。

另被問到，吳怡農、蔣萬安、江啟臣，誰適合當老公、小王、情人？陳玉珍則說，江啟臣中規中矩適合當老公，小王選了吳怡農。

(中時新聞網)