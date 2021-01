【愛傳媒黃文博專欄】已經有半年時間了,一直注意到台北街頭,很多外國人不戴口罩。這些熱愛台灣的老外,為什麼不戴口罩,有幾個可能:

一、台灣對外國朋友不夠友善,照理應該免費贈送口罩給遠渡重洋的他們,對他們的熱愛台灣表達謝意。人家看得起台灣,才會不嫌棄地留在這裡,卻要人家自掏腰包買口罩,台灣人號稱好客,其實口惠而實不至。

二、台灣人自私,口罩只做適合自己人臉型的,戴在高大的外國人臉上,他們沒被病毒感染,先被悶死。不信的話,你試戴兒童口罩看看。

三、外國人在幫忙台灣做大外宣,為證明台灣防疫成功,空氣中沒有病毒,可以放心大口呼吸,自願口鼻外露,讓全世界見識台灣防疫如有神助。

你認為原因是哪個?我困擾很久,總覺得答案不簡單。

直到幾週前,在華山文創園區閒晃,摩肩擦踵的人潮中,一名台灣妙齡女子挽著藍睛高鼻的歐美男子,她戴口罩,他沒戴。我心血來潮,面帶微笑請教老外:Excuse me, sir, why dont you wear mask?

藍睛高鼻愣了,在他回神過來前,妙齡女子幫他回話:他又沒生病,為什麼要戴?

說完拉著藍睛高鼻轉頭就走。我直覺冒出一句:那妳生病了嗎?妙齡女子提高聲調:關你屁事啊!

看著兩人親暱的背影,我瞬間搞懂,答案原來早就藏在李小龍主演的老電影《精武門》裡,李拼命也要拆掉的那塊日本辱華牌匾「東亞病夫」,這塊牌匾其實並未跟老電影一樣成為歷史,一直還掛在以歐美國家為主的白種人心中!

沒生病不戴口罩?台灣妙齡女子的意思應該是說:他沒有染疫,何必戴口罩!

戴口罩等於承認自己是病人、弱者?或許在歐美人心中,跟病毒正面全臉對決,才不會被病毒看衰?勇敢露出口鼻,宣示主權,病毒就會認為這人很棘手,不願纏鬥,敬而遠之?

雖然我非常同意許多歐美人有嚴重的白人優越主義(White Supremacy),但我相信戴不戴口罩這件事跟種族優越感關係不大,問題可能出在所謂「物品象徵」這一環節。

我們身邊某些物品具備象徵意義,如衛教單位用香蕉示範戴保險套,香蕉有了男性生殖器的象徵。

如黑框眼鏡有老實斯文的聯想,所以律師會交代刑事被告出庭時戴副黑框眼鏡,象徵嫌疑人性格溫文。如社會公認誠品是文青堡壘,你買外帶時用誠品紙袋裝,硬是比我用紅白塑膠袋裝來得高雅,因此是氣質的象徵。

口罩當然也有物品象徵,的確,是病人或弱者的象徵。然而,口罩的物品象徵,在儒家自律敬人文化浸潤的東亞,跟浸潤於優勝劣敗、適者生存文化的西方,確有分別。

在東亞,象徵有禮貌的病人。在西方,象徵有威脅的病人。

戴口罩的人,在歐美人眼中,是健康者的威脅!這或許可以解釋何以在2020第三季以前,歐美國家人民不但不戴口罩——擔心自己被視為別人的威脅。同時如此仇視戴口罩的亞洲人——孱弱的種族,怎麼可以威脅強壯種族的健康!

當疫情初起,警覺的台灣人紛紛戴起口罩,跟中國大陸是全球唯二最快戴上口罩的地方。

超高口罩配戴率,替台灣有效阻斷了第一波疫情擴散,成為台灣防疫奇蹟的核心原因。我相信,台灣人的口罩物品象徵認知,居功厥偉。

至於藍睛高鼻的歐美人,看待亞洲人,本來就世襲了「病弱」的刻板印象,那塊被李小龍一腳踢破的「東亞病夫」牌匾,始終高懸在心頭,即便人在異鄉台灣作客,那種基因、免疫力、身體素質比台灣人優越的自信,怎麼掩得住?

掩不住的自信導致不掩住的口鼻,Why do I need Mask?

這一年來的事實證明,膚色、種族似乎跟染疫比率沒有關係。表面上高大威猛的歐美人,基因與免疫力沒有比矮小瘦弱的亞洲人優越。倒是口罩的物品象徵,誤了歐美國家的防疫先機。

我們因溫熱的禮貌而守住。視口罩為威脅象徵的在台外人,反倒是成為我們的威脅。

下次遇到不戴口罩的外國人,請禮貌地提醒他:You must wear mask!

作者為資深品牌專家

照片來源:作者臉書。

