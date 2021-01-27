【愛傳媒黃文博專欄】已經有半年時間了，一直注意到台北街頭，很多外國人不戴口罩。這些熱愛台灣的老外，為什麼不戴口罩，有幾個可能：

一、台灣對外國朋友不夠友善，照理應該免費贈送口罩給遠渡重洋的他們，對他們的熱愛台灣表達謝意。人家看得起台灣，才會不嫌棄地留在這裡，卻要人家自掏腰包買口罩，台灣人號稱好客，其實口惠而實不至。

二、台灣人自私，口罩只做適合自己人臉型的，戴在高大的外國人臉上，他們沒被病毒感染，先被悶死。不信的話，你試戴兒童口罩看看。

三、外國人在幫忙台灣做大外宣，為證明台灣防疫成功，空氣中沒有病毒，可以放心大口呼吸，自願口鼻外露，讓全世界見識台灣防疫如有神助。

你認為原因是哪個？我困擾很久，總覺得答案不簡單。

直到幾週前，在華山文創園區閒晃，摩肩擦踵的人潮中，一名台灣妙齡女子挽著藍睛高鼻的歐美男子，她戴口罩，他沒戴。我心血來潮，面帶微笑請教老外：Excuse me, sir, why dont you wear mask?

藍睛高鼻愣了，在他回神過來前，妙齡女子幫他回話：他又沒生病，為什麼要戴？

說完拉著藍睛高鼻轉頭就走。我直覺冒出一句：那妳生病了嗎？妙齡女子提高聲調：關你屁事啊！

看著兩人親暱的背影，我瞬間搞懂，答案原來早就藏在李小龍主演的老電影《精武門》裡，李拼命也要拆掉的那塊日本辱華牌匾「東亞病夫」，這塊牌匾其實並未跟老電影一樣成為歷史，一直還掛在以歐美國家為主的白種人心中！

沒生病不戴口罩？台灣妙齡女子的意思應該是說：他沒有染疫，何必戴口罩！

戴口罩等於承認自己是病人、弱者？或許在歐美人心中，跟病毒正面全臉對決，才不會被病毒看衰？勇敢露出口鼻，宣示主權，病毒就會認為這人很棘手，不願纏鬥，敬而遠之？

雖然我非常同意許多歐美人有嚴重的白人優越主義（White Supremacy），但我相信戴不戴口罩這件事跟種族優越感關係不大，問題可能出在所謂「物品象徵」這一環節。

我們身邊某些物品具備象徵意義，如衛教單位用香蕉示範戴保險套，香蕉有了男性生殖器的象徵。

如黑框眼鏡有老實斯文的聯想，所以律師會交代刑事被告出庭時戴副黑框眼鏡，象徵嫌疑人性格溫文。如社會公認誠品是文青堡壘，你買外帶時用誠品紙袋裝，硬是比我用紅白塑膠袋裝來得高雅，因此是氣質的象徵。

口罩當然也有物品象徵，的確，是病人或弱者的象徵。然而，口罩的物品象徵，在儒家自律敬人文化浸潤的東亞，跟浸潤於優勝劣敗、適者生存文化的西方，確有分別。

在東亞，象徵有禮貌的病人。在西方，象徵有威脅的病人。

戴口罩的人，在歐美人眼中，是健康者的威脅！這或許可以解釋何以在2020第三季以前，歐美國家人民不但不戴口罩——擔心自己被視為別人的威脅。同時如此仇視戴口罩的亞洲人——孱弱的種族，怎麼可以威脅強壯種族的健康！

當疫情初起，警覺的台灣人紛紛戴起口罩，跟中國大陸是全球唯二最快戴上口罩的地方。

超高口罩配戴率，替台灣有效阻斷了第一波疫情擴散，成為台灣防疫奇蹟的核心原因。我相信，台灣人的口罩物品象徵認知，居功厥偉。

至於藍睛高鼻的歐美人，看待亞洲人，本來就世襲了「病弱」的刻板印象，那塊被李小龍一腳踢破的「東亞病夫」牌匾，始終高懸在心頭，即便人在異鄉台灣作客，那種基因、免疫力、身體素質比台灣人優越的自信，怎麼掩得住？

掩不住的自信導致不掩住的口鼻，Why do I need Mask?

這一年來的事實證明，膚色、種族似乎跟染疫比率沒有關係。表面上高大威猛的歐美人，基因與免疫力沒有比矮小瘦弱的亞洲人優越。倒是口罩的物品象徵，誤了歐美國家的防疫先機。

我們因溫熱的禮貌而守住。視口罩為威脅象徵的在台外人，反倒是成為我們的威脅。

下次遇到不戴口罩的外國人，請禮貌地提醒他：You must wear mask！

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)