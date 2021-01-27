為了普及偏鄉、離島的金融便利性，藍委賴士葆提出主決議案，要求財政部銀行局，應和農委會、交通部等積極在5年內，每年在偏鄉地區設置5台ATM或VTM（遠端多功能視訊櫃台）等自動化服務設備，或者提供巡迴金融服務機制。

賴士葆提出的主決議內容指出，由於國內資訊技術的快速發展，ATM的功能已不僅限於存款或補摺，然而國內仍有部分偏遠鄉鎮、離島，未達設立金融分支機構的標準，導致金管會過去所持續推動的普惠金融目標遲未能達成。

賴士葆表示，根據金管會銀行局去年9月底「金融機構分支機構待增加地區」，共計有55個鄉鎮區、160個點待增加設置。

賴士葆說，因此他提案，要求金管會銀行局、應與財政部、農委會、交通部等積極推動公民營金融機構，在5年內，就上述地區每年設置5台如VTM等自動化服務設備，或提供巡迴金融服務機制，以期早日達成普惠金融的目標，並將每半年推動的進度送交立院財政委員會。

(中時 )