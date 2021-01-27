人類太空旅行夢想即將邁出重要步伐，休士頓初創航太公司「公理太空(Axiom Space)」宣布，2名富豪會參加預定明年1月前執行的AX-1任務，從地球出發後將至國際太空站停留8天，其中1人還將擔任飛行員，機具則是SpaceX的Crew Dragon飛船。這是全球首趟私人太空旅行，而機票並不便宜，每張要價5500萬美元(約15.76億台幣)。

飛船提供者SpaceX是電動車標竿特斯拉(Tesla)共同創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)獨自新創公司，過去半年他花在這家公司的時間和精力均多過已上軌道的特斯拉。Crew Dragon會用獵鷹9號(Falcon 9)火箭發射，該飛船已經成功為NASA(美國國家航空暨太空總署)送過2名太空人上太空。AX-1任務原定今年10月前執行，但因為技術原因延後。

2名花巨資買下機票的分別是美國房地產投資大戶康納(Larry Connor)、加拿大富商帕錫(Mark Pathy)，隨行者還有以色列前戰鬥機飛行員斯提貝(Eytan Stibbe)、前NASA美國籍太空人洛佩斯-阿萊格里亞(Michael López-Alegría)，洛佩斯-阿萊格里亞是飛行指揮官，康納會成為首位私人太空旅行飛行員。

NASA時期曾4度執行太空任務的洛佩斯-阿萊格里亞說：「這的確是開創性的。從未有任何太空任務整個機組都是非專業太空人出身。我認為AX-1任務成功與安全非常重要，我們會為之後很多事情和發展開路。」他表示，今年秋天左右會開始帶其他3人進行長度約15周訓練，包括體能與飛船操作，並確保3名非專業出身者能度過「安全又富成效」的時間。

康納、帕錫都已經參觀過Crew Dragon飛船內部，並見證過初次發射過程。康納表示不擔心發射失敗風險：「Crew Dragon不論是品質或專業性都很出色，NASA和SpaceX也有很傑出的飛行紀錄。我們感覺自信又舒適，可以完成任務又安全歸來。」

不過這趟私人太空旅行並不完全算是假期，除了飛行指揮官外都各有研究任務，康納與2家診所合作，出身富豪世家的帕錫和加拿大航太總署、蒙特婁兒童醫院合作，斯提貝代表以色列航太總署與1家基金會。

除昂貴機票外，在拜訪國際太空站時，NASA還會向每人另外收取3.5萬美元(約100.3萬台幣)，以補償所需飲食及數據服務費用。如此花費使得私人太空旅行短期內看來並無法普及到成為新興產業地步。

洛佩斯-阿萊格里亞說：「我們預計費用會開始下降，到某個時候，我們可以提供給一般民眾。這需要一段時間，但要達成目標總要從某個地方開始。」康納預計普及可能要花25年或更長時間，但一定會實現：「人類進入太空會不會是罕見的事？我希望答案是否定的。所以必須有人進行探索並制定標準。」

(中時新聞網)