美股財報季即將進入高潮，微軟、蘋果、特斯拉等科技巨頭都將在本周陸續發布財報，此外，聯準會也將在周三公布貨幣政策決議，投資人縮手觀望，周二美股三大指數微跌作收，標普500指數與那斯達克指數失守前一日創下的歷史收盤高點。

周二收盤，道瓊工業指數跌22.96點或0.07%，為30,937.04點，盤中一度上漲逾150點。標普500指數跌5.74點或0.15%，為3,849.62點，盤中一度改寫歷史高點。那斯達克指數跌9.93點或0.07%，為13,626.07點，此前連漲五個交易日，創下去年11月初以來維持最長的升勢畫下休止符。

3M勁揚3.26%，成為推升道瓊指數的主力之一。該公司上季業績強勁，受惠於成本下滑，以及在疫情急升之際，對一次性呼吸面罩、乾洗手與護目鏡的強大需求。

嬌生（Johnson & Johnson）上漲2.71%，亦為市場帶來提振，該製藥公司業績超出市場預期，並表示可望在下周初公布備受期待的新冠疫苗數據。

根據Refinitiv所做的調查，在截至周二上午發布財報的84家標普500指數成份股中，有86.9%的公司業績優於分析師預期。

但仍有一些公司業績顯示新冠肺炎疫情對業務造成衝擊。美國運通（American Express Co）下挫4.13%，給道瓊指數帶來最大的拖累。為了防疫而實施的封鎖措施與企業限制措施，使其信用卡持卡人無法旅行與外食，該公司上季獲利下滑15%。

威訊無線（Verizon）跌3.17%，該公司上季業績意外強勁，但預付電話用戶數不及市場預期。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，現在的預期是上季出現的巨大驚喜將繼續下去，但風險就在於如果已經有了先入為主的預期，結果卻令人失望，就會出現像今天美國運通受到重創的情況。

軋空行情持續發威，電玩遊戲零售商GameStop狂漲近93%，前一日盤中一度飆升144%。

奇異公布樂觀的2021年財測，並表示自由現金流大幅成長，股價收漲2.73%。

聯準會周三將結束為期兩天的會議，會後公布的政策聲明料將不會有太多變化，聯準會主席鮑爾可能在會後記者會談到通膨問題。

標普500指數未來12個月預期本益比已超過22倍，投資人對美股泡沫的擔憂已觸發股市拉回的不安情緒。市場正密切關注美國企業公布的財測是否證明估值走高的合理性。

此外，新一輪紓困方案的協商進展亦是市場關注焦點。美國參議院多數黨領袖舒默表示，必要時，民主黨人將不排除採取行動的可能性，在沒有共和黨支持下，推進拜登總統的紓困計畫。

(時報資訊)