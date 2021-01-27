距離農曆前還有8個交易日，台指期今直接開漲100點、漲幅0.67%、電子期開漲0.82%、金融期開漲0.34%；目前在過年長假外資避險持續出籠下，短線台股仍屬高檔震盪格局。

現階段外資期現貨呈現中性布局，自營商選擇權偏空態勢，月、週選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。台股5日、10日均線皆由撐轉壓，但在台股1月18日低點支撐未破下，短線台股仍以高檔區間看待。

指期淨部位方面，三大法人淨空單增加462口至-14643口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1619口至-27504口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1119口至-21422口。

永豐期貨分析指出，台股周二早盤一度重回萬六，但隨後賣壓出籠翻黑，電子權值股及金融權值股遭資金調節，加權指數終場大跌近300點，收15658.85點，跌破10日線。權值股來看，台積電(2330)創高後，近期股價連日回檔修正，周二終場下跌2.5%，收617元，聯發科(2454)及聯電(2303)也下跌超過4%，傳產及金融權值股同樣受賣壓衝擊，無力撐盤。未來將觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，是否能帶動科技類股再度轉強，預期短線台股將呈弱勢震盪整理格局。

(時報資訊)