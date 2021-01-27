誠品生活(2926)持續深入香港在地社區耕耘，繼奧運店、荃灣店陸續開業，位於香港新界西的「誠品書店屯門店」正式開業，這也是誠品近半年內在香港開展的第3家新店點。

誠品書店屯門店匯聚豐富主題選書、逾百種世界各國雜誌，也貼近在地孩子閱讀需求，提供6,000種兒童圖書繪本、近千款益智玩教具，並精選情緒管理與生命教育類書籍，鼓勵孩子發揮想像力盡情探索，並從閱讀中思考學習。兒童書店裡還有獨家打造、充滿童趣的Infinity Rainbow鐵軌火車裝置，妝點空間成為適合全家大小溫馨共讀的閱讀場所。農曆新年即將到來，誠品除了在香港6店推出年節主題展，也首次進駐新界東南將軍澳東港城開展誠品知味期間限定「春賀市集」，從台灣傳統到香港特色，匯集豐富年節食品、生活好物、賀年禮品。

誠品目前於香港共有6家正式店、1家期間限定店(K11 MUSEA兒童館)，共計7個服務據點。

(時報資訊)