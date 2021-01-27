美股進入超級財報周，嬌生、奇異等企業財報優預期，GameStop持續瘋漲，激勵美股盤高開；同時，新冠疫情全球確診數已飆破1億人，死亡數突破214萬人，美國累計確診超過2536萬人，累計死亡數超過42.3萬。PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信指出，在全球資金充裕的環境下，投資以股優於債的方向不變，投資人不妨觀察五大市場指標，包括：企業獲利、疫情與疫苗、利率與通膨、財政政策，以及美元走勢，來判斷行情發展。

要注意的是美元走勢，近期美元指數明顯從接近89的位置，迅速向91彈升，不過目前仍屬反彈的弱勢格局，回顧自去年第四季美元指數持續走弱，帶動全球風險性資產交易熱絡，因此一旦美元指數站回過去半年頸線位置約92，則將提高風險性資產拉回盤整的機會。

保德信投信表示，從比較近期的企業獲利指標分析，目前美股財報公布超過8成優於預期，但接下來兩周更是關鍵企業的超級財報周，包括微軟、AMD、德儀、波音、蘋果、臉書、特斯拉、賽靈思等重磅企業即將公布財報數據，屆時不只將影響投資信心，這些重量級企業的展望也將被視為市場風向球。去年全球基期較低，在景氣持續復甦、產能吃緊的情況之下，整年度企業獲利應會符合復甦狀況預期。

至於疫情與疫苗方面，保德信投信認為，這項觀察指標變數較大，特別是近期全球疫情加劇，未來疫情能否控制得宜，以及否能有更多有效疫苗通過美歐官方核准上市，也將影響市場投資情緒。

針對利率與通膨數據，PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信分析，本周美國將公布核心PCE物價指數，目前市場預估僅為1.3%，低於聯準會目標水準2%，而近期雖然油價明顯反彈，但因疫情導致全球經濟活動仍受到限制，今年上半年通膨難再現。

在利率方面，保德信投信指出，上周拜登就職祭出1.9兆美元更大規模刺激的期待，然而美國十年債利率的波動僅在1.08至1.10%，反映出並無通膨壓力；另外，聯準會截至目前仍維持每月1200億美元購債不變，至於方向是否出現調整，最快要6月聯準會開會時才會討論，代表上半年仍維持極度寬鬆環境不變。

全球央行的財政政策面向，德信投信認為，市場預期主要央行今年將持續加碼刺激市場，就連美國財長葉倫都呼籲應提高抗疫紓困支出，尤其在低利環境下，提高債務來提振經濟成長為利大於弊的做法。

(時報資訊)