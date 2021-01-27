走上階梯、穿越走廊，你會發現隱藏在一間餐廳後面的復古浪漫酒吧。走過的路彷彿時光機器，帶你來到了充滿浪漫情懷的那個世紀，要你體驗最經典醇厚的美好，「Alchemy Bar」就在那靜靜的等你來探尋。這裡是倣效1920年美國禁酒令時期的Speakeasy 隱密酒吧所打造。從一大鐵門進入樓梯直上，再經長廊走到以書櫃製成的機關門前，其中「書櫃」也是很有趣的掩飾之一，透過推開書櫃的小暗門就出現一個充滿玻璃杯碰撞聲的飲酒空間，是不是很有趣呢？

在禁酒令時期，酒吧分佯裝成其他生意場所，或是移到地下，像是電影大亨小傳，電影裡李奧納多帶著朋友穿過走進理髮廳，掛有價目表的牆壁後面其實是一間極其奢華歡騰的酒吧，讓人瞠目結舌。這種秘密基地般的酒吧，除了帶給人們小小的叛逆冒險精神快感，還給了一個專屬於我們之間秘密的神秘感。老闆 Angus想將讓自己深深著迷的Speakeasy 帶給各位，讓你體驗文化、音樂、酒精與歷史帶來的雋永。

復古浪漫情懷的爵士酒吧「Alchemy Bar」（圖／BEEMEN蜂報提供）

復古浪漫情懷的爵士酒吧「Alchemy Bar」（圖／BEEMEN蜂報提供）

「Alchemy Bar」整體設計走的是復古懷舊路線。室內裝潢也同樣是1920年代的裝飾藝術風格，天花板跟牆壁的方格線條跟繁複的設計，很有古典韻味又不失時髦。好像在看1920年的老電影，但這部老電影被現實上了色。深色木頭與皮椅帶出了時間走過留下的刻痕，不論是地板材質、一磚一瓦都是 老闆Angus 親自設計選材，就連調酒也回到當初的調法與經典樣式，就是要完整呈現那年代的風華給各位。不僅如此，每個禮拜三、四的晚上十點，都會有爵士樂團的Live演出，是不是超有格調！將文化展現在生活，是「Alchemy Bar」堅守的承諾。

老闆 Angus 是著名的調酒師，曾在2010年獲得「World Class 世界頂尖調酒大賽」台灣區總冠軍，為了自己的理念所以開了這間酒吧。他的目標不是做大酒吧，不用奢華複雜的排場也不用炫彩奪目的裝潢，他要的是把「格局」做大，在裡面注入自己的堅持以及對酒的熱愛。

復古浪漫情懷的爵士酒吧「Alchemy Bar」（圖／BEEMEN蜂報提供）

為了完美重現美國禁酒令時期的經典調酒，酒的原料都是1930以前有的復古款式，因此不會有伏特加、龍舌蘭或清酒。大多是威士忌與蘭姆酒去做搭配。在這裡或許沒有浮誇又搶眼的酷炫調酒，但卻有醇厚氣質的老式或是融合台灣特色的調酒。

經典之所以為經典是因為他有不被時間洪流沖刷的極致魅力，禁酒令時期正是推動雞尾酒文化的重要年代，禁酒令的頒布，使得酒難以取得，許多人因此在家私釀酒，但在家私釀的酒口感可能沒專業的來得滑順所以就必須加上其他材料來讓酒好喝一些。雞尾酒帶大家逃離現實，在自己的小天地做一場不會醒來的美夢。

來到「Alchemy Bar」與其說是喝酒，不如說是來一場歷史文化的洗禮，藉著酒精的香醇以及復古的環境帶你一同去到那個禁酒令的時代，再當一次年少輕狂的叛逆少年。如果是很喜歡寧靜喝酒氣氛或是享受爵士音樂的人們，派編真的很推薦各位來這家看看喔！

復古浪漫情懷的爵士酒吧「Alchemy Bar」（圖／BEEMEN蜂報提供）

復古浪漫情懷的爵士酒吧「Alchemy Bar」（圖／BEEMEN蜂報提供）

復古浪漫情懷的爵士酒吧「Alchemy Bar」（圖／BEEMEN蜂報提供）

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(中時新聞網)