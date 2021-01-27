春節將至，新北市居家檢疫人數達近期最高峰6915人，新北市長侯友宜27日市政會議指出，雖然數量達高峰，但是去年1萬2000多人的一半，這兩天最多到8000人，新北市還有量能，願意支援鄰近桃園等縣市，「相信新北所有同仁可以承擔」。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北市居家檢疫人數在10天內達到6915人，目前桃園機場入境人數維持在400到700人之，中央預估的返鄉人潮高峰會在21日到28日之間，目前板橋居家檢疫人數在800左右最多，淡水、新莊、三重也在500到700之間。

侯友宜說，目前居家檢疫人數看起來很高，但與去年最高的1萬2213人，這兩天最高頂多到8000左右，新北市居家檢疫量能還足夠，如果自己能夠顧好，若其他縣市有需要協助居家檢疫，新北市同仁能夠幫忙做，鄰近桃園的區公所可以待命做好支援。

侯友宜說，感謝辛苦里幹事，春節期間做好勤務調整，把人力物力做好盤點，居家檢疫關懷中心要做好春節勤務規劃，不能鬆懈更不能有空窗期。

(中時 )