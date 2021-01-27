Kanye West 出手啦！肯爺先前曾經表示，要讓 YEEZY 成為人人都能穿的鞋子，在 YEEZY 漸漸轉型的同時，釋出了adidas Originals YEEZY BOOST 380 YECORAITE RF 銷售日程！YEEZY 原本就香到不行，更令人興奮的事，adidas Originals YEEZY BOOST 380 YECORAITE RF 配色是亞洲區域限定！甚至有全家族尺碼發售，新年願望想要存錢的朋友們，會不會在一月份就破功了呢？在理財的道路上 Kanye West 永遠是一大阻撓啊！
一直以來 Kanye West 品牌單品都是以大地色系，黑白配色等為主，但近期多了不少鮮豔、明亮色系的搭配，而 adidas Originals YEEZY BOOST 380 YECORAITE RF 正式大地色系與明亮色系的綜合體，可看出 Kanye West 想做的轉變，adidas Originals YEEZY BOOST 380 YECORAITE RF 以灰白反光水泥色 Primeknit 編織鞋面混搭淺棕沙色側條，打造斑駁、迷幻、未來感風格，而反光材質在不同光線情境下，會呈現出不圖的絢爛耀眼效果。襪套式鞋身的包覆感、鞋側網洞的透氣度，以及adidas 經典 BOOST™ 技術半透明全腳掌緩震中底，都讓鞋款的舒適度大大提升，而亮橘色的人字紋橡膠大底，更成為視覺亮點。adidas Originals YEEZY BOOST 380 YECORAITE RF 預計於 1 月 16 日正式發售，包括成人、幼童和嬰童款尺碼，售價為成人款 NTD 9,000 / 幼童款 NTD 6,000 / 嬰童款 NTD 5,290，喜歡的朋友記得持續關注後續消息，全家人一起穿出去不僅潮還特別溫馨啊！
(中時新聞網)
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