藝人謝和弦與前妻Keanna打離婚官司時，經紀人Rose幾乎都陪同在旁，甚至還與謝和弦新歡莉婭發生肢體衝突，感情可說是相當密切，不過昨天卻爆料Keanna利用完自己就把人甩掉，更暗指她還沒離婚就和別的男人發生關係，兩人疑似撕破臉，不過今天凌晨卻突然改口道歉，Keanna也對此事做出回應。

經紀人Rose疑似和Keanna撕破臉，昨(26日)接連爆料把自己利用完就斷絕聯繫，更暗指她還沒和謝和弦離婚，就和別的男人發生關係，沒想到事隔幾小時，卻突然改口向Keanna誠摯道歉，表示被經濟壓得喘不過氣，也可能是天氣關係，一時情緒失控導致憂鬱症發作，才會發文胡言亂語，接著強調一直把Keanna當做女兒看待，不該用惡毒方式抹黑她，甚至把她當爛泥踩過去，導致自己的心也碎了，才讓謝和弦那個垃圾逮到機會在直播中有話題講。

此外，Rose表示很想念和Keanna互相開玩笑、捉弄彼此的過往，強調兩人曾經是那麼好的朋友，好到甚至可以幫對方擋子彈，但她知道傷害Keanna之後，這段關係確實已經回不去了，不過仍希望對方可以接受她的道歉，更喊話：「如果需要或是願意，你知道怎麼找到我的」。

Keanna表示一切已經交由司法處理。（圖／keanna_taiyh IG）

對於整起事件，Keanna也在凌晨5點多於IG限時動態做出回應，她表示：「對於目前紛擾不斷的抹黑，沈默不代表默認，只是希望能在不浪費社會資源的前提下，把問題處理好」，更強調：「一切已經交由法務處理，並希望大家都能好好地準備過年，一起過好年」，希望能藉此甩開過往一切紛擾。

(中時新聞網)