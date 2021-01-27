寒假作業80題難到不行，爸爸寫到崩潰求救，網看題目全傻。（圖／翻攝自爆系知識家）

孩子作業難倒家長！一名網友分享，老師出了80道猜燈謎的題目，給孩子當作寒假作業，逆天難度讓他直接看傻，想破頭也沒有辦法完成，只好PO文求助網友，意外引發熱議，許多人直呼，現在的作業都變成是家長的，也太難了，好想丟垃圾桶。

一名網友昨在臉書社團《爆系知識家》上分享孩子的寒假作業，只見紙上密密麻麻列了80道「元宵猜燈謎」的題目，其中分成兩大類型「猜字」及「猜地名」，前者共有27題、後者則有53題，原PO絞盡腦汁思考後，也只勉強猜出前面幾道題。

逆天難度讓原PO忍不住哀嚎，現在的寒假作業都出這種嗎，直言小弟不才，只好向廣大的網友們求救，可以請大家一起幫幫忙嗎？

超狂的寒假作業曝光後，引起網友討論，「傻眼，根本是家長的作業了」、「這些猜完就精盡人亡」、「寒假作業到底是小孩在做還是大人在做，好不容易想說長大了，結果還是得做寒假作業」、「這我絕對撕爛」、「好想揉爛丟垃圾桶」、「現在讀書，老師出作業是巴不得弄死你們，結果弄到家長」、「這也太難了吧！」

不過，也有網友推測，老師會不會是想要訓練孩子搜尋資料的能力，「其實這是在訓練孩子的電腦操作與打字，尤其是google能力」、「讓小孩子自己查吧，這樣可能更好」、「Google一下就好了」。

(中時新聞網)