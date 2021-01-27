台股加權指數27日開在15,711.76點，一度反彈到15,786.92點，台積電（2330）開在618元，但隨即由紅翻黑，呈現小跌，所幸金融股上揚撐盤，指數一度大漲百點。

投資人靜待聯準會貨幣政策會議結果以及科技巨擘財報出爐，使得美國四大指數26日小幅走跌。

道瓊工業平均指數1月26日下跌0.07％（22.96點）、收30,937.04點。那斯達克指數下跌0.07％（9.93點）、收13,626.06點。費城半導體指數下跌1.54％（47.44點）、收3,031.77點。

元富投顧指出，1月份大盤出現兩次成交量突破5,000億元（上市櫃加起來），而每次暴大量立刻遭致賣壓下殺，短線上當沖熱過頭，股價上漲時，尚能消化套牢賣壓，但大盤反轉向下，短線愈套愈深，或者當沖客無利可圖，就很容易形成多殺多格局。

特別此波融資由900億元增加到2,000億元，再加上封關僅剩8個交易日，春節年假長達10天，投資人擔心長假期間變數多，大部分都會減碼因應，賣壓自然一波波湧，短線回測月線15,500點，預計下周三、四賣壓可望逐漸減輕，轉為願意抱股過年的買盤。短線指數15,000～16,000點區間，可利用震盪低接股。

(工商 )