藝人小甜甜(張可昀)去年底被拍到跟男友低調前往婦幼診所，事後她認了雙喜臨門，同時升格人妻與人母，曬出超音波照，直呼對寶寶的到來充滿期待，昨她在社群更新照片，大方讓3個多月的孕肚見客，至於照片風格，則跟她過去的路線差很多。

小甜甜日前認了已是準媽媽，透露跟小5歲圈外男友登記結婚，感性表示生長環境的關係，讓她一直渴望有個家，如今成為人妻與人母，一切都被填滿填足了，閨蜜王宇婕也曬出陪小甜甜去登記結婚的同框照，透露樂見此事，「以後我再忙也不會擔心妳了」，還特地點名小甜甜老公，請他務必好好照顧老婆。

小甜甜首度清晰曝光孕肚，笑稱自己如今已不會賣弄性感，只有慈母感。(取材自小甜甜臉書)

而小甜甜認孕後，也真如她承諾的，照常工作，她也終於可以大方分享孕婦日常，上週她也曾貼出工作側拍照，挺著孕肚出外景，表示很感謝大家的關心、禮遇，身為新手媽媽，她覺得很幸福，「除了自己，也讓baby在肚子裡到處看美麗的風景，以及跟著媽媽吃好吃的東西！」，而且走到哪被祝福到哪，寶寶如此被期待著，讓她覺得孕肚猶如「福袋」一般。

而昨(1/26)她貼出全身照，是公開懷孕消息後，第一次讓外界清楚看到她孕肚有多大，照片中，小甜甜穿著湖水綠洋裝、捧著孕肚，跟化妝師開心同框，無論姿勢或表情，都是各種可愛，跟過去她瘦身後總是秀身材，風格相差很大，小甜甜也認了自己如今就是母愛爆發，充滿慈母感，笑稱：「我已經完全忘記怎麼賣弄性感」，但很喜歡現在的自己。

(中時新聞網)