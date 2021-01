將近25年前,美國前總統柯林頓和白宮女實習生呂茵斯基(Monica Lewinsky)偷情,他因桃色醜聞鬧得滿城風雨被彈劾,差點危及政治生命。

據《紐約郵報》(New York Post)和《太陽報》(THE SUN)26日報導,儘管揭發醜聞的前五角大廈職員崔普(Linda Tripp)去年4月時,已因罹患胰臟癌病逝,但她的回憶錄《一籃髒事:我在柯林頓白宮裡看到的東西(A Basket of Deplorables: What I Saw Inside the Clinton White House)如今已由郵報山莊出版社(Post Hill Press)出版。

(中時新聞網)