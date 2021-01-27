一名網友日前撞見小偷正在偷走住家的大型水塔，方式竟是將重達2噸的水塔綁在機車後方拖行，對方還將監視器鏡頭移開、車牌用外套擋住，當下急忙道歉，他最後報警處理，傻眼地說「開貨車搬都有困難了，你的專業程度不是我所想像的。」許多網友也笑稱「搬運人才啊」。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，因為住家日前正在裝修，經常有工人進出，他日前提早回到家竟發現讓他哭笑不得的「奇景」，原來一名小偷正在偷水塔，但使用的方式竟是用摩托車拖著約莫2噸大的水塔，對方已經綁好就被發現，當場向他求情不要報警，然後拆下水塔放回去。

一名網友日前發現撞見小偷正在偷走住家的大型水塔，方式竟是將重達2噸的水塔綁在機車後方拖行。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友說，住家有3個水塔，小偷竟然選了最重、最大的水塔，「我開一台貨車要一個人搬就有困難了，你居然可以把它固定在你的機車準備走了，想必你的專業程度不是我所能想像的。」他說對方還知道把監視器鏡頭移開、車牌上掛外套，最後他還是報警處理。

許多網友則留言說，「佩服對方的專業人才」、「偷小也是偷，偷大也是偷，當然幹大的」、「進去搬運公司這個技能低薪最少5萬起跳」、「這太陽馬戲團出身的嗎？」「你應該等他綁上車再報警，好想看機車載水塔」、「這麼重的水塔居然能一個人完成？還能用一部機車就可以載？人才啊！下次如果老闆罵我載水塔用機車一個人搞不定！我就要怪你了」。

(中時新聞網)