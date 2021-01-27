39歲韓國女神全智賢最近忙著拍攝和朱智勛搭檔的新戲《智異山》，雖然還未能看到她的新作品，不過她仍不時拍攝廣告，維持幕前曝光度，近日她替品牌拍攝早春寫真，狀態好到根本看不出年紀，網友大讚彷彿回到剛出道的時候，

全智賢穿上休閒服裝拍攝寫真，牛仔褲、帽T、棉褲等，完美演繹居家風格，更讓網友驚豔的是，氣質依舊出眾的她，仍維持凍齡美貌，狀態也好到看不出年紀，根本無法相信她已是兩個孩子的媽。

全智賢狀態超好似少女。(圖／翻攝自微博)

宋慧喬凍齡有術。(圖／翻攝自微博)

網友也紛紛留言大讚她臉上絲毫不見歲月痕跡，「不說女神已經39歲，你能想到嗎？」、「說是20歲的少女我都信了」、「不愧是女神，也太好看了吧」。另外同樣也是39歲的女神宋慧喬，最新狀態也是讓眾人服了。

同樣也是廣告商寵兒的宋慧喬，代言的護膚品牌也曬出她的最新寫真照，狀態和顏值依舊能打，另外，她的攝影師好友也曬出她拍攝時的花絮照，雖然只用背影示人，但仍能看出她的好身材。

和宋仲基離婚後的宋慧喬，身價不降反漲，去年代言不少廣告，更在2020年南韓女演員片酬排行榜中拿下第3名，行情持續看漲，而產後休息一段時間的全智賢，去年在《屍戰朝鮮2》中現身引起熱議，今年還有《智異山》和《屍戰

(中時新聞網)